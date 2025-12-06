La Fiamma Olimpica illumina lo Stadio dei Marmi durante il COCA-COLA MUSIC FEST

0 minuto di lettura

Lo Stadio dei Marmi “Pietro Mennea” ha accolto la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026 con una serata speciale di musica e celebrazione. Sul palco Eddie Brock, Noemi con Carl Brave e i The Kolors hanno animato il COCA-COLA MUSIC FEST, evento gratuito dedicato all’inizio del viaggio simbolico della Fiamma attraverso l’Italia.

