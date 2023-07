La Festa dell’Ucciolo a Castelvetere sul Calore ritorna da venerdi’ 7 a domenica 9 luglio, evento dedicato ad uno degli alimenti della tradizione popolare contadina

Condividi

Simbolo sociale e di aggregazione comunitaria per riesumare un sentimento popolare nella tredicesima edizione con musica folcloristica, iniziative sportive e tradizione locale.

Castelvetere sul Calore (Avellino) – Questo weekend appuntamento con la tradizione castelveterese con la XIII Festa de l’Ucciolo. Da venerdì 7 a domenica 9 luglio, in piazza Monumento, si riapre l’evento di uno dei prodotti della panificazione locale, simbolo di condivisione e aggregazione sociale, alimento della cultura popolare agricola e della cucina povera locale. Tre giorni programmati nel calendario estivo di uno dei borghi caratteristici della provincia di Avellino, pensati per rievocare i gesti e le fattezze di un rituale collettivo. A partire da venerdì 7, la musica è protagonista con Achille e il suo complesso, poi sabato 8 con l’Orchestra Piccimondo e, infine, domenica 9 con l’Orchestra Simpatici Italiani. Location della manifestazione la piazza, luogo antropologicamente preposto al sentimento di condivisione e di adunanza popolare. Nell’agorà principale di Castelvetere sono stati già installati cinque forni a legna per la cottura de l’Ucciolo, prodotto con gli ingredienti poveri della cucina, quali farina, acqua, sale e lievito, e conditi con salumi locali e con verdure del territorio. Un’iniziativa che unisce tutta la comunità per una buona causa: il ricavato dell’evento è destinato al restauro di beni architettonici del Santuario diocesano dedicato a Maria Santissima delle Grazie.

Sempre ricchissimo il programma delle manifestazioni collaterali.

Per i più piccoli, alle 10.30 di sabato 7, attesa la V edizione di Bike Kids experience. Gran finale domenica mattina con la VIII edizione della Straucciolo, la gara podistica di 10,3 chilometri per le strade del paese e a seguire UCCIOLO anche a pranzo.

