La Festa dell’Ucciolo a Castelvetere sul Calore ritorna da venerdì 4 a domenica 6 luglio, evento dedicato a uno degli alimenti della tradizione popolare contadina

Simbolo sociale e di aggregazione comunitaria per riesumare un sentimento popolare alla quindicesima edizione con musica folkloristica, iniziative sportive e tradizione locale.

Castelvetere sul Calore (Avellino) – Questo weekend appuntamento con la tradizione Castelveterese con la XV Festa de l’Ucciolo. Da venerdì 4 a domenica 6 luglio, in piazza Monumento, si riapre l’evento di uno dei prodotti della panificazione locale, simbolo di condivisione e aggregazione sociale, alimento della cultura popolare agricola e della cucina povera locale. Tre giorni programmati nel calendario estivo di uno dei borghi più caratteristici della provincia di Avellino, pensati per rievocare i gesti e le fattezze di un rituale collettivo. Location della manifestazione la piazza, luogo antropologicamente preposto al sentimento di condivisione e di adunanza popolare. Nella piazza principale di Castelvetere , una delle piu’ fresche di irpinia, sono stati già installati sei forni a legna per la cottura de l’Ucciolo, prodotto con gli ingredienti poveri della cucina, quali farina, acqua, sale e lievito madre, e farciti con salumi locali e con verdure del territorio. Un’iniziativa che unisce tutta la comunità per una buona causa: il ricavato dell’evento è destinato al restauro di beni architettonici del paese e in particolare del santuario diocesano.

Sempre ricchissimo il programma delle manifestazioni collaterali.

Per i più piccoli domenica 6 alle 10.30 “StrauccioloKids” e alle ore 18:30 torna la X edizione della “Straucciolo”, gara podistica di 10,3 chilometri che attraversa i comuni di Castelvetere e Montemarano.

