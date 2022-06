La Dott.ssa Emilia Gallo: una vita per ” Noi per Napoli “

Condividi

L’Associazione Artistico Culture Noi per Napoli rende omaggio alla figura della sua Fondatrice e Presidente, la Dott.ssa Emilia Gallo: nata e formatasi a Napoli, di studi giuridico economici, con atto 24259 registrato all’Ufficio degli Atti privati il 23/11/1991 di Napoli,diede vita a questa storica e gloriosa istituzione,con lo scopo,l’amore,la passione e la dedizione primaria di collaborare e contribuire alla soluzione dei problemi sociali e morali che angustiavano la città di Napoli.

Gli intenti sono stati quelli sempre di impiegare le sue risorse personali e di competenza a servizio della promozione umana,dell’arte,del tempo libero e dell’assistenza per i ragazzi svantaggiati e gli anziani.

Tutte le iniziative promosse sono sempre state improntate ad un carattere religioso,assistenziale,culturale e sociale : le varie attività sono state volte a fornire preparazione gratuita per adulti e ragazzi per tutti i gradi di istruzione,assistenza ai meno abbienti e agli ai portatori di handicap,negli,ospedali,visite familiari,dialoghi con i giovani della strada; indirizzo dei giovani verso le discipline sportive opportune che siano prima che un momento agonistico soprattutto un’occasione di socializzazione e di incontro ; per questi compiti i soci hanno sempre avuto necessità di una profonda conoscenza religiosa e morale e si sono sempre dedicati a curarla attraverso una formazione di rinnovamento spirituale ed ascolto comunitario.

Le principali attività ed eventi,promossi, ideati proprio da Emila Gallo,attraverso l’Associazione, sono stati dei momenti importanti che hanno inciso e segnato una svolta nella vita culturale, sociale e civile della città di Napoli tra gli anni ’90 e 2000: il Premio di Poesia ” Sebeto” in collaborazione con il Prof.Aldo De Gioia,storico e scrittore napoletano, l’Estemporanea di pittura Piazza del Gesù a Napoli,manifestazioni e premi letterari con il decano del giornalismo e direttore RAI Ermanno Corsi, intensa e stretta collaborazione con il Circolo Artistico Amelia Cortese Ardias, fervida ed attiva la sua collaborazione ed assistenza ai Centri per Anziani e Consulta degli Handicappati presieduta da Lucia Valenzi, figlia del Sindaco di Napoli Maurizio Valenzi .

Istituí il Premio” Centro storico”con l’intento l’importanza di uno dei fondamentali quartieri e punto di snodo della vita sociale e culturale della città di Napoli.

Ha partecipato attivamente con i suoi interventi alla trasmissione in Rai tv L’occhio del Faraone” sulla figura della donna nella società, con il giornalista Luigi Necco tema ” Momumenti a porte chiuse”.

Ancora sua l’ idea e la proposta di istituire la figura del ” Poliziotto di quartiere” promossa sempre dall’Associazione Culturale Noi per Napoli per salvaguardia della sicurezza pubblica dei singoli quartieri cittadini.

Innumerevoli le Edizioni delle Mostre di Pittura organizzate, curate da Emilia Gallo e promosse da Noi per Napoli,presso le più importanti e storiche Chiese del Centro storico di Napoli, la Basilica di S.Chiara, S. Marta, S.Francesco delle Monache e poi quelle internazionali a Sorrento nel Chiostro di San Francesco anni 80-90,nell’ ambito delle quali sono stati premiati personaggi importanti del mondo dello spettacolo e della musica di livello nazionale come il grande Lucio Dalla, Tullio De Piscopo,con le opere del M° Nicola De Maio .

Il Dott Ermanno Corsi testimonial dell’ Associazione Culturale Noi per Napoli

Memorabili le visite guidate da lei organizzate con il già citato storico Prof. De Gioia,per il rilancio turistico del centro storico, cosí come le Conferenze di medicina,astronomia ed ecologia presso il Centro Studi La Contea negli anni ’90, ed i Premi letterari con i Lyon Club.

Una vita dedicata con passione,dedizione,umiltà, competenza ed anche sacrificio alla sua amata città, Napoli,per la quale veramente si è spesa,affinché la sua Voce arrivasse veramente oltreoceano e fosse conosciuta in tutto il mondo per la sua bellezza, la sua cultura, la sua storia immortale e per questo Noi per Napoli, ancora oggi presente ed attiva nella vita culturale, artistica e sociale di Napoli,rappresentata e guidata con altrettanto onore, prestigio e dedizione, dalla figlia,il soprano Olga De Maio e dal tenore Luca Lupoli,vuole ringraziarLa per aver contribuito con il suo patrimonio di idee, di iniziative a rendere migliore la vita di questa città e la sua immagine nel mondo.