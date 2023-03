La doppia violenza dei femminicidi: gli orfani dimenticati , la CGIL propone due libri per parlarne

Condividi

La doppia violenza dei femminicidi: una striscia di sangue che non si arresta e le ferite di chi resta. Per il marzo donna Giovedì 23 (ore 15) alla Biblioteca Nazionale di Napoli la CGIL Campania dedica un’iniziativa a ” Le sofferenze delle vittime di femminicidio e il lavoro di cura istituzionale per un cambiamento culturale” con la partecipazione dell’associazione Edela, che opera a tutela e sostegno degli orfani di femminicidio e delle famiglie affidatarie. Un’occasione per puntare i riflettori su questi “orfani speciali” in Italia in costante aumento con la presentazione di due libri “Là dove inizia l’Orizzonte” (2020), edito da Graus , di Carmine Ammirati e “Lettera d’amore per te” (2021) edizioni Il Viandante , di Annita Vesto. Intervengono con gli autori Alfredo Garzi Sorrentino,Maria Iannotti, Rosa Anna Ferreri, Valentina Belvisi, Roberta Beolchi, Maria Giovanna De Vivo, Cinzia Massa, l’assessore Luca Trapanese, la deputata Marianna Ricciardi conclude Serena Sorrentino , segretaria generale CGIL Nazionale.

Nel 2022 sono state uccise 120 donne, di queste 57 per mano del partner o ex partner, e Femminicidio non significa solo donne uccise, anche i Familiari e chi l’ha amata davvero,sono ugualmente vittima. Un incontro, quindi, per riflettere su un aspetto dimenticato e trascurato della violenza di genere, il dramma degli orfani che al trauma di una violenta perdita genitoriale devono aggiungere l’incertezza del proprio destino.

Carmine Ammirati aveva appena 17 anni quando su madre Enza è stata assassinata, a Terzigno, dal suo compagno il 14 settembre 2015. Oggi Carmine Ammirati è il primo orfano di femminicidio ad aver scritto un libro, in cui racconta la sua storia ma anche la sua rinascita.

Annita Vesto, invece, suggerisce di ragionare nella prospettiva di azioni mirate a contrastare il fenomeno, e nella bellissima lettera scritta da una madre a sua figlia avverte “Cambiare mentalità, modi di pensare, atteggiamenti e retaggi così perversi e crudeli è opera ardua” ma ci si prova cultura e con un ammonimento “…di non accontentarti di chiunque ma di innamorati di un uomo che ti rispetti sempre.“