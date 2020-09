La difficile vita del laboratorio Pd -M5s dopo la vittoria di De Luca Presidente : Pomigliano e regionali .

Condividi

La conferma del governatore uscente sembra essere quasi una certezza mentre una vita piu’ dura sarebbe quella riservata ai candidati uscenti che si trovano ad essere messi in dubbio dalle numerose e nuove liste civiche che animano questa campagna elettorale . Il Sole 24 ore ha previsto infatti che la lista del Presidente De Luca ovvero ” De Luca Presidente “ dovrebbe contare una percentuale di voti che supererebbe addirittura la lista del Partito democratico . Questo dato ipotetico condannerebbe molti voti noti della politica nostrana ma rappresenterebbe anche una minaccia su un tavolo ben piu’ ambito e che mette gia’ in crisi Roberto Fico . Questi infatti sognerebbe di ripetere l’ inciucio Ruotolo pure per il nome da portare sul tavolo del candidato per il Comune di Napoli che dovrebbe costituire il secondo esperimento del Laboratorio Frankstein Pd-M5s . Il primo sarebbe quello che ha come protagonista il papirologo Del Mastro scelto da Luigi Di Maio e sponsorizzato sul territorio di Pomigliano dal ministro Spadafora e la Castelli e che si scontra con l’ avvocato Elvira Romano gia’ vicesindaco di Pomigliano . La candidata in pole sarebbe proprio la suddetta poiche’ in linea di continuita’ con l’ amministrazione di Lello Russo e lontana dagli inciuci nazionali che screditano ulteriormente la politica locale . Ma ritorniamo al Vincenzo nazionale che gia’ alla riunione organizzata da Marco Sarracino ad Agnano , favorevole al laboratorio napoletano d’ intesa con Fico , Migliore e De Magistris, anticipo’ in quella occasione che avrebbe dettato le linee guida programmatiche per le elezioni comunali del 2021 appena finite le regionali . Se i risultati saranno quelli preannunciati dopo Pomigliano pare che saltera’ pure Napoli !

