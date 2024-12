LA CURA: ritorna il calendario artistico 2025 di Kolibrì

2 minuto di lettura

Dodici mesi di…versi haiku illustrati. L’evento di presentazione tra musica, reading poetici

e dialoghi nello spazio teatrale diretto da Gianfranco Gallo nel centro storico di Napoli

Venerdì 13 dicembre alle ore 17:00

Teatro de’ SaltimBanchiNuovi (Chiesa dei Santi Cosma e Damiano)

Largo Banchi Nuovi

Napoli – Sono 13 i giovani vincitori e vincitrici della terza edizione dell’annuale contest per la pubblicazione di un calendario artistico 2025 di versi haiku illustrati, promosso dall’Associazione culturale Kolibrì in sodalizio con il corso di Grafica editoriale dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e la Scuola Italiana di Comix. A selezionarli, tra una cinquantina di partecipanti − tutti allievi e allieve e dei corsi di illustrazione e fumetto dell’Accademia partenopea e di Comix − una giuria composta da Enrica D’Aguanno, Daniela Pergreffi, Mario Punzo, Pako Massimo, Donatella Trotta e Barbara Schiaffino, che hanno scelto per la pregiata pubblicazione Ilenia Golino, autrice della copertina (per l’assonanza evocativa della sua tavola con il tema scelto per il 2025: «La cura»); Mario Marino (autore della tavola per il mese di gennaio); Dario Tutino (febbraio); Cornelia Maria Farmathy (marzo); Domenico Bocchetti (aprile); Lucia Liguori (maggio); Alessandra Moggia (giugno); Angelo Di Roberto (luglio); Simona Falzarano (agosto); Matteo Mercolino (settembre); Andrea D’Arienzo (ottobre); Maria Teresa Palladino (novembre); Marco Burzo (dicembre).

Poesia e arte in dialogo, per “la cura” dell’anima: questi gli ingredienti della festa di presentazione del calendario con la cerimonia di premiazione dei giovani artisti vincitori, in programma venerdì 13 dicembre alle ore 17 a Napoli, nella sede del Teatro de’SaltimBanchiNuovi nel cuore del centro storico, al Largo Banchi Nuovi: accogliente spazio di aggregazione che coniuga impegno artistico, culturale e sociale diretto dall’attore, regista, cantante e drammaturgo Gianfranco Gallo, il quale aprirà l’incontro in un sito di potente risonanza simbolica (la chiesetta dei santi Cosma e Damiano, medici gemelli del cristianesimo primitivo dal grande potere taumaturgico). All’evento, animato dalle letture poetiche di Salvatore Guadagnuolo e Giuseppe Coppola di Agita Teatro e dalle musiche del cantautore e polistrumentista Carlo Contocalakis (voce, flauto, chitarra), interverranno le docenti dell’Accademia di Belle Arti di Napoli Enrica D’Aguanno (coordinatrice della Scuola di progettazione artistica per l’impresa) e Daniela Pergreffi (corso di Illustrazione); i docenti della Scuola Italiana di Comix, Mario Punzo (direttore) con Alessandra Vitelli (coordinatrice dei corsi di illustrazione) e Donatella Trotta (presidente di Kolibrì, realtà associativa impegnata da oltre vent’anni sul territorio metropolitano nella promozione culturale, formativa e sociale con progetti di educazione alla lettura e all’arte come esperienza), autrice dei versi haiku per i mesi da luglio a dicembre con la poeta Laura Anfuso (mesi da gennaio a giugno).

Tra gli obiettivi del contest, intercettare nuovi talenti dell’illustrazione e stimolare, attraverso la concisione dell’haiku (genere poetico nipponico nato nel XVII secolo ma diffuso anche in Occidente, con il suo schema metrico di tre versi di 5, 7 e 5 more, unità di misura della durata delle sillabe, per un totale di 17 sillabe a poesia), la creatività di giovanissimi artisti e artiste invitati a cimentarsi in un “segno” sinestetico, dialogante con parole evocative “tradotte” in immagini ed espresse liberamente da tecniche diverse. In premio ai vincitori, fra il resto, anche il dono di un abbonamento annuale alla rivista «Andersen», autorevole mensile nazionale di letteratura e illustrazione ma anche prezioso strumento/osservatorio per aggiornarsi sulle nuove tendenze editoriali e artistiche per cimentarsi in nuove sfide poste dal mercato del lavoro.

Ingresso libero, prenotazione consigliata. Info: [email protected] – WhatsApp 349 5192655

