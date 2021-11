La cultura riparte dal web

Condividi

Aniello Di Santillo, dopo il successo del movimento Giovani Per Cambiare nelle ultime elezioni amministrative, riparte con il suo contenitore culturale, già tenuto in primavera. Il progetto rinasce dalle sue ceneri come una fenice, con titolo e logo rinnovati: nasce Culture Space. Un nuovo direttivo accompagnerà gli spettatori nei prossimi mesi.

Il presidente e fondatore è il sopracitato Aniello Di Santillo, affiancato dal vice – presidente Fabio Fiorillo, dal segretario Michele Migliaccio e dalla sua spalla Alessandro Calamea, farà parte del direttivo anche l’esperto in informatica Pio Amore, L’addetto alla logistica e alla tecnologia è Francesco Pio Messina, mentre la comunicazione e la stampa sono curate da Gerardo Jr Maccauro.I rapporti sociali e la gestione dei social sono stati invece affidati rispettivamente ad Immacolata Di Santillo stimata docente e operatrice e Marilda LoRusso. La squadra si conclude con il prezioso contributo di Oreste Perrotta, personalità politica molto amata del territorio, e di Luca Luongo, che coordinerà le risorse umane. Noi siamo pronti: organizzeremo incontri, podcast ed interviste, in vista di un grande evento previsto per Natale. E voi?