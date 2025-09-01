La cultura dell’accoglienza nella Città d’Arte di Vico Noce

1 minuto di lettura

Dopo la serata dedicata alla fotografia d’autore, con la proiezione del cortometraggio fotografico realizzato da Maurizio Iazeolla e Lello Campanelli in occasione della mostra archeologica “Samnium und die Samniten“ di Monaco di Baviera ed il racconto della storia cittadina dell’ultimo secolo attraverso una raccolta di foto d’epoca, da parte dell’ideatore del gruppo Facebook ′Benevento c’era 2 volte’ Nello Pinto, ad animare la piazzetta di Vico Noce nella serata di domenica è stata la “lettura” del complesso di Santa Sofia, primo sito UNESCO della città di Benevento, da parte del prof. Antonio Iadonisi, storico d’arte e guida turistica professionista. A fine incontro è stata annunciata la collaborazione tra Eccellenze Sannite® e l’Associazione Guide Turistiche Pietrelcina Benevento Samnium, presidente Anna Maria Marrone, con la creazione di percorsi nei luoghi d’arte della provincia di Benevento e la visita guidata alle botteghe degli artisti sanniti riuniti sulla piattaforma Web.

L’ultimo appuntamento in programma si terrà lunedì 1 settembre alle ore 18:30 presso l’Antum Hotel, sul tema: “La cultura dell’accoglienza nella Città d’Arte”. A Confrontarsi, l’imprenditore Flavian Basile e l’assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini. Prima dell’incontro, sarà presentato ai giornalisti il progetto ″ANTUMARTE: Identità & Meraviglie″: una iniziativa artistico-culturale che identifica, sul territorio e sul Web, l’Antum Hotel Benevento come palcoscenico d’Arte contemporanea, in cui le differenti espressioni artistiche del Sannio s’innestano con spazi e luce, completando, con estro e gusto, l’originale progetto d’architettura e d’arredo della struttura in stile liberty, grazie ad un’accurata selezione di opere d’arte che donano all’ospite un’atmosfera di benessere”.

