La Collezione “Henry Daniel Roma” Fall Winter 2025/2026

Il Brand Henry Daniel Roma, noto per le sue iconiche borse, anche per la collezione FW25 completa la proposta con la sua seconda collezione moda.

In brand Henry Daniel Roma ha presentato la sua seconda collezione moda. Il marchio, famoso per le sue iconiche borse ed i suoi accessori, amplia nuovamente la sua proposta espandano la propria collezione all’abbigliamento.

Per l’autunno inverno 2025/2026 la donna Henry Daniel Roma ha a disposizione una capsule collection creata in modo attento, pensata per racchiudere in capi chiave tutti i must have che una donna dovrebbe avere nel proprio armadio. Capi essenziali, attuali e contemporanei ma allo stesso tempo senza tempo: il brand sottolinea quindi l’importanza di investire in una qualità che porta nel guardaroba dei pezzi intramontabili e sempre indossabili.

Ecco, quindi, il cappotto nero in lana e cashmere, il completo pantalone/giacca /gilet, con una trama grigia a spina pesce in pura lana, arricchito però da quel tocco di lurex nel tessuto che lo rende festoso, unico e perfetto per ogni occasione, indossabile sia per giorno, sia per la sera o per un evento particolare.

Bellissima la camicia in pura seta, arricchita con volant che donano una connotazione classica, senza tempo, ma anche romantica e bon ton; superlativi ed estremamente femminili anche il trench in pelle, il tailleur bianco proposto anche nella variante in nero e con collo sciallato.

Immancabili alcuni pezzi che sono anch’essi l’anima del brand: l’abitino nero rivisitato con una manica particolare per quel tocco glamour e femminile, impreziosito dal ciondolo con il logo del brand in vita; il classico completo blusa e sciarpetta, la gonna a ruota, fino all’originale vestito nell’originale color ruggine, in misto seta con un taglio portafoglio che scopre le gambe.

Anche questa collezione, interamente realizzata in Italia ad opera del direttore creativo Anna Colucci, è un vero inno alla femminilità e riflette a pieno il gusto della designer pugliese e il suo concetto di femminilità.

La nuova collezione FW25 incarna nuovamente l’idea dell’unicità di ogni donna, che ama distinguersi ma senza rinunciare alla classe, per una moda che pone la femminilità al centro delle creazioni.

