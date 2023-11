La Collettiva d’arte “Caruso 150” al MAV di Ercolano

Condividi

Dal 25 al 29 novembre, le opere degli allievi del Liceo Grandi saranno esposte al pubblico presso il Museo Archeologico Virtuale.

Dopo l’anteprima della Collettiva d’arte “Caruso 150” tenutasi presso il Chiostro di San Francesco a Sorrento, le opere dedicate alla figura del grande tenore Enrico Caruso, saranno esposte al MAV – Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, dal 25 al 29 novembre 2023. Le opere sono state realizzate dagli allievi frequentanti i vari indirizzi di studio del Liceo Artistico Musicale – IP Francesco Grandi di Sorrento (NA), nell’ambito di un progetto promosso dall’Associazione Terre di Campania APS e finanziato dalla Regione Campania con la L.R. n. 7/2003, contributi per la promozione culturale anno 2023. L’iniziativa è stata voluta quale atto celebrativo dell’eccellente artista campano nella ricorrenza del 150° anniversario della sua nascita. Le opere realizzate dagli allievi sono frutto di un percorso volto alla riscoperta della figura di Enrico Caruso e soprattutto dei suoi aspetti meno noti. Molte delle opere sono ispirate, inoltre, al concetto di creatività urbana che gli allievi del Liceo Grandi hanno potuto approfondire grazie alla collaborazione con INWARD – Osservatorio Nazionale sulla Creatività Urbana, partener del progetto. La collettiva d’arte sarà visitabile presso i locali del MAV, durante gli orari di apertura del museo. Martedì 28 novembre, alle ore 10,30, il MAC ospiterà anche un finissage dedicato all’iniziativa. Le opere saranno successivamente esposte il 15 dicembre, presso il Laboratorio Culturale “Campania bellezza del Creato” in Sant’Anastasia (NA).