La Città Metropolitana di Napoli con la Rai e le altre istituzioni per il rilancio dell’Isola nel mondo

Questo pomeriggio, nella sede della Rai di Napoli, è stato presentato “IschiTiAmo’, il progetto che prevede la realizzazione di servizi di circa 20 minuti al giorno, per un’intera settimana, per il programma Casa Italia, in onda sui canali internazionali della Rai nei cinque continenti, per rilanciare il brand Ischia in tutto il mondo.

“Il territorio di Ischia – ha affermato il Vicesindaco della Città Metropolitana di Napoli, Giuseppe Cirillo, nel corso della presentazione del progetto, tenutasi questo pomeriggio nella sede della Rai di Napoli – è straordinario, con bellezze senza uguali. La Città Metropolitana ha, negli anni, impegnato grandi risorse per la tutela e la valorizzazione di questo territorio. Recentemente abbiamo partecipato alle più importanti fiere mondiali del turismo, a Londra, a Madrid, a Berlino, e abbiamo avuto Ischia sugli scudi. Dopo l’evento del novembre scorso, la Città Metropolitana è prontamente intervenuta con uno stanziamento di 4 milioni di euro per le prime necessità; abbiamo, attualmente, in campo altre ingenti risorse, nella misura di decine di milioni di euro, per la promozione di politiche di sviluppo sostenibile e l’implementazione di progetti di tutela e valorizzazione ambientale”.

“Per questo motivo – ha concluso Cirillo – siamo qui, oggi, al fianco della Rai, alla quale vanno il nostro apprezzamento e ringraziamento, e di tutte le altre istituzioni coinvolte, con la massima disponibilità e il massimo supporto per la migliore realizzazione del progetto. Per noi è una fortuna essere nati qui, ma è giusto che anche il mondo intero sappia quanto è bello vivere qui, vivere a Ischia. Ed è questo il nostro impegno, Ischia è un’isola sicura. Si può venire a godere delle sue bellezze – che vanno dai suoi splendidi paesaggi e scorci, al mare, alle aree interne, dal suo patrimonio storico-culturale a quello naturalistico, al termalismo, all’enogastronomia, all’artigianato di pregio – in piena sicurezza e trascorrere il proprio tempo nella maniera migliore possibile, ritemprando il corpo e lo spirito”.

Insieme con il Vicesindaco Metropolitano hanno preso parte alla presentazione l’Assessore al Turismo della Regione Campania, Felice Casucci, i Sindaci di Ischia, Enzo Ferrandino, Forio, Francesco Del Deo, Barano, Dionigi Gaudioso, Serrara Fontana, Irene Iacono, Lacco Ameno, Giacomo Pascale, il Commissario di Casamicciola, Simonetta Calcaterra, il Direttore Rai Offerta Estero, Fabrizio Ferragni, il Direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli, Antonio Parlati, e la conduttrice di Casa Italia, Roberta Ammendola. L’incontro è stato coordinato dal responsabile della comunicazione Rai, Lorenzo Briani.