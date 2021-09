Condividi

O ggi 8 settembre alle 18 e 30 al Palazzo Alabardieri

I candidati al consiglio comunale nella lista ‘Gaetano Manfredi Sindaco‘ Biancamaria Sparano, avvocato, e Diomede Falconio, notaio, detto ‘Dino’ sono promotori dell’evento ‘La Città delle Radici – Gastronomia e Artigianato tra tradizione e innovazione‘ in programma oggi 8 settembre alle ore 18 e 30 presso Palazzo Alabardieri (via Alabardieri. 38).

In dialogo con Massimo Di Porzio, presidente del Fipe (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) e titolare con le tre sorelle Lorella, Roberta e Linda del Ristorante Pizzeria Umberto.

Intervengono nel dibattito: i titolari della nuova generazione del Ristorante Mimì alla Ferrovia e Teresa Longobardo.

Nell’occasione si presentano al pubblico Giuliano De Martino, Andrea Scotti Galletta e Pietro Pipia, candidati rispettivamente alla Terza, alla Quinta e alla Prima Municipalità Chiaia-San Ferdinando-Mergellina a sostegno di Gaetano Manfredi sindaco.

Modera: Alfonso Di Sarno, giornalista.

Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione al seguente indirizzo: [email protected].

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming sui profili Facebook di Dino Falconio e Biancamaria Sparano.

