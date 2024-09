La Cia Campania protagonista al Bufala Fest. Amore: “La mozzarella va difesa e valorizzata”

1 minuto di lettura

La Cia Campania protagonista al Bufala Fest. Nelle cinque giornate (dl 4 all’8 Settembre) all’insegna del gusto, dell’arte, dell’inclusione e del valore della diversità, in Piazza Municipio a Napoli, la Cia darà un contributo di idee, proposte.

“Il Bufala Fest – ha sottolineato Raffaele Amore, Presidente Cia Campania – accresce l’interesse del mondo su una eccellenza che è campana. Come mondo agricolo, anche in questa iniziativa, continueremo a promuovere azioni di tutela e valorizzazione del comparto”.

“Sarà per noi, e grazia alla sponda della organizzazione, l’occasione per presentare spunti e percorsi per valorizzare di più e meglio una nostra eccellenza. Più grazie sulla tracciabilità significa tutelare la qualità del prodotto. La mozzarella va promossa e difesa”.

Presso il Giardino delle Idee il giorno 4 Raffaele Amore ed il Presidente nazionale Cristiano Fini parteciperanno alla sessione ‘Diversity & Inclusion, quale futuro per la filiera bufalina’, il giorno 5 alla sessione ‘Il valore della biodiversità per l’alimentazione del futuro’ interverrà Mario Grasso, direttore Cia. Presso il ‘Giardino delle Idee’ il giorno 6 alla sessione ‘Food, Loss and Waste: il ruolo dell’A.I. per una filiera sostenibile e inclusiva’ l’intervento di Matteo Ansanelli AGIA.

Negli stand della Cia, ogni giorno, saranno promossi incontri e momenti di approfondimento.

“Parleremo -ha sottolineato Amore- del tema ‘Prezzo e tracciabilità̀ del latte di bufala’, sarà l’occasione poi per presentare nostri progetti ed iniziative in cantiere”.

