‘La canzone di Gino’, online e su tutti i digital store il singolo di Giacomo Pietoso

Online su tutti i digital stores “La Canzone di Gino” il primo singolo di Giacomo Pietoso realizzato in Collaborazione con Bartolomeo Giuliano presso il suo Hopeland Studio di Marcianise e Rosario Gaglione alla Batteria.

La Canzone nasce da un’esperienza che il Poeta ha fatto durante uno dei suoi viaggi.

In quel di Cesenatico, dove si trovava per ricevere un premio per il suo lavoro, incontrò un artista di strada all’esterno di un bar.

Affascinato dalla capacità di quella chitarra di colorare il mondo di un bambino, scatta in Giacomo la scintilla per la parola in Musica e traccia una sorta di ritratto impressionista in parole.

Riff al posto delle linee, corde di chitarra al posto dei pennelli, nasce così “La Canzone di Gino”.

Giacomo Pietoso è un Poeta e Pittore di Acerra, in provincia di Napoli, già noto a livello nazionale per i suoi lavori in ambito artistico.

Ha difatti esposto i suoi quadri in delle mostre personali a Venezia, Milano e Napoli e le sue poesie sono state pubblicate da Cairo Editore.

Bartolomeo Giuliano.

Editore, produttore e tecnico del suono.

Ha lavorato anche come regista di programmi tv, organizzatore di eventi e musicista.

Realizza e pubblica prodotti audiovisivi nel suo Hopeland Studio in cui collabora con diversi Artisti ed Etichette.

Vanta collaborazioni con Dodi Battaglia e numerosi artisti della scena campana tra cui Vale Lambo, Clementino e Ye$hua.