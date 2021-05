Condividi

Istituzioni, imprese e lavoratori insieme per la ripartenza dello spettacolo dal vivo.

Martedì 25 maggio p.v., alle ore 11.30 a Napoli presso la corte di Palazzo Fondi (in Via Medina 24), si terrà la conferenza stampa di presentazione, esclusivamente in presenza, del progetto “La Campania è Teatro, Danza e Musica”.

Ideato dalle imprese dell’ARTEC (per il teatro) e di SISTEMA MED (per la musica e la danza) – entrambe aderenti all’AGIS – con il sostegno attivo di SCABEC – Società Campana Beni Culturali e di FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL, il progetto realizza una straordinaria e capillare programmazione di eventi, realizzata attraverso l’uso virtuoso dei fondi ordinari stanziati dalla REGIONE CAMPANIA e dal MIC – Ministero della Cultura.

Una programmazione complessa e diversificata che unisce in un obiettivo comune l’azione di festival storici, rassegne, residenze artistiche, progetti formativi e proposte di spettacolo create ex novo per l’occasione.

