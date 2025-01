La Camera di Commercio di Salerno pronta ad investire nel turismo

3 minuto di lettura

Al via una strategia innovativa per il territorio

Approvato il progetto “Salerno verso una destinazione turistica organizzata”.

Fenailp Turismo accoglie con favore il nuovo piano di governance turistica e mette a disposizione le proprie progettualità per un sistema più competitivo e sostenibile.

Salerno, 31 gennaio 2025 La Giunta della Camera di Commercio di Salerno ha approvato ieri pomeriggio un importante macro stanziamento destinato al sostegno anche del settore turistico, includendo tra le misure strategiche il progetto “Salerno verso una destinazione turistica organizzata”.

Fenailp Turismo esprime grande soddisfazione per questa scelta, che rappresenta un passo fondamentale nella definizione di una governance turistica moderna ed efficace per il territorio. Un plauso particolare va al Presidente della Camera di Commercio, Ing. Andrea Prete, che ha saputo imprimere una svolta decisiva, spendendosi in prima persona per il rilancio di un comparto strategico per l’economia della provincia di Salerno.

La Fenailp Turismo, da sempre in prima linea nello sviluppo e nella valorizzazione del turismo provinciale, ha portato avanti un enorme lavoro di aggregazione delle imprese e degli operatori del settore, con l’obiettivo di costruire modelli di gestione efficaci e inclusivi. Un risultato tangibile di questo impegno è la creazione di due Destinazioni Turistiche Organizzate (DMO): Cilento Autentico e Salerno Destination.

In particolare, Cilento Autentico DMO si è affermata come la più ampia rete di stakeholders turistici del Cilento, con l’adesione di oltre 15 associazioni di categoria, un GAL e cinque Comuni (Sapri, San Giovanni a Piro, Camerota, Centola-Palinuro e Pisciotta). Attraverso un attento lavoro di ascolto e di confronto con gli operatori, è stato sviluppato il Progetto Destinazione Cilento, di cui il Progetto NANTES è un estratto operativo. Questo documento, redatto dal Prof. Felice Vertullo, già docente di marketing del turismo presso l’Università degli studi di Perugia, è frutto di indagini scientifiche e ricerche di mercato basate su dati ISTAT, rappresentando così un piano strategico concreto, immediatamente attuabile e costruito sulle reali esigenze del territorio.

«Una svolta significativa per il turismo provinciale, perché il turismo non si improvvisa: per competere sui mercati internazionali serve una strategia chiara, dati concreti e un metodo di lavoro condiviso con gli operatori. È per questo che abbiamo investito anni di lavoro per costruire modelli aggregativi efficaci, come le DMO Cilento Autentico e Salerno Destination, che oggi rappresentano strumenti indispensabili per una gestione moderna delle destinazioni turistiche. Il nostro impegno è sempre stato quello di creare un sistema turistico forte e competitivo, capace di valorizzare le diverse identità territoriali della provincia. Siamo lieti di consegnare alla Camera di Commercio tutto il lavoro svolto fino ad oggi, affinché possa essere integrato nella nuova programmazione. Questa è la strada giusta: una visione condivisa tra istituzioni e imprese per far crescere il turismo in maniera strutturata e sostenibile», dichiara Marco Sansiviero, presidente di Fenailp Turismo e DMO Cilento Autentico.

Fenailp Turismo mette ora a disposizione tutto questo lavoro a titolo gratuito per la Camera di Commercio di Salerno, per ISNART e per tutti i soggetti interessati, nell’ottica di massimizzare le sinergie e ottimizzare le risorse già disponibili. L’obiettivo è quello di integrare progettualità già consolidate con la nuova strategia camerale, per creare un sistema turistico più competitivo, sostenibile e capace di rispondere alle esigenze del mercato.

E proprio in tale ottica, quella del mercato, è importante sottolineare che la Provincia di Salerno non può essere considerata una destinazione turistica unitaria ed autonoma, non solo perché non è riconosciuta come tale dal mercato della domanda, ma anche in virtù della presenza, al suo interno, di aree e località con caratteristiche completamente disomogenee tra loro, che riflettono peculiarità distintive sia in termini di offerta che di prodotto turistico. Al contrario, essa si configura come un sistema turistico articolato, che racchiude al suo interno diverse destinazioni turistiche consolidate nel tempo. Queste destinazioni sono nate e si sono sviluppate grazie all’aggregazione di caratteri di omogeneità legati all’offerta e ai prodotti turistici, dando vita a realtà distinte e complementari che riflettono l’unicità del territorio. Il riconoscimento e il rafforzamento di queste diverse identità territoriali è essenziale per costruire, per ognuna, specifiche strategie di marketing territoriale efficaci e competitive.

Con questo nuovo percorso avviato dalla Camera di Commercio di Salerno, grazie alla capacità di visione del Presidente Prete ed alla sua leadership, Fenailp Turismo rinnova il proprio impegno a collaborare con tutti i soggetti istituzionali e privati, per consolidare il sistema turistico provinciale ed accompagnare la crescita delle destinazioni turistiche dell’intera provincia di Salerno.

