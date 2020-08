La borsetta di Olivia, fidanzata di Conte: “Non è extralusso, costa 140 euro”

Condividi

“Chi” è in grado di svelare finalmente il “giallo” dell’estate: Olivia Paladino, compagna del premier Giuseppe Conte, in Puglia non ha sfoggiato una borsetta Kelly vintage di Hermès da 81 mila euro. E nemmeno una Kelly taroccata di midollino.

La borsetta in questione è sì di midollino e pelle, ma il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha scoperto che la first lady l’ha acquistata (assieme a un completo di lino e un costume da bagno) alcune settimane fa nel negozio “Chance” di viale Tittoni a San Felice al Circeo, pagandola 140 euro.

La borsetta, esposta in vetrina, è molto differente dalla vera Kelly di Hermès sia per la chiusura, sia per la dimensione e le rifiniture e soprattutto per il costo.

Chi è Olivia Paladino. Romana di nascita, la compagna del presidente del Consiglio lavora come manager all’hotel Plaza, di proprietà del padre Cesare. L’albergo si trova a pochi metri da Piazza di Spagna. Conte ha un figlio, Niccolò, nato nel 2008 dal suo precedente matrimonio con Valentina Fico.

loading...