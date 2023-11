La bellissima Festa dello Sport nella palestra “Bruce Lee” di Forio, premiati atleti e giornalisti

Condividi

di Gennaro Savio

In occasione dell’ottantatreesimo anniversario della nascita di Bruce Lee, attore, regista, filosofo, istruttore e precursore delle arti marziali nel mondo, a Forio, sull’isola d’Ischia, presso la palestra di Karate e kickboxing che porta il suo nome e dove, unico caso in Italia, è presente una sua statua ad altezza naturale, si è tenuta la festa dello sport. In una palestra gremita di persone, il Maestro Raffaele Patalano dopo aver degnamente ricordato “Bruce Lee”, ha premiato atleti e giornalisti che si sono distinti nei loro rispettivi campi professionali. Per lo sport sono stati premiati il Maestro di arti marziali di fama internazionale Pasquale Dragon Di Costanzo, Maurizio Di Costanzo atleta del BJJ (Brazilian ju jitsu) ed il campione paralimpico Gianni Sasso quale miglior atleta agonista ischitano del 2023 per aver vinto la National League con la nazionale italiana di calcio amputati. “Essere premiato nella palestra dedicata a Bruce Lee – ha dichiarato Gianni reduce dalla partecipazione alla maratona di Firenze – è per me una cosa davvero incredibile. Poi se la palestra è gestita da Raffaele Patalano che è mio cugino, colui che cioè mi ha aiutato tantissimo nelle mie difficoltà, beh, è un onore incredibile. Perché tutto quello che ho conquistato lo devo a Raffele il quale grazie alla motivazione che all’epoca, probabilmente in un momento difficoltoso, mi diede, io sono andato avanti. Per questo lo ringrazio con tutto il cuore così come ringrazio tutta la sua famiglia”. Dopo la cantante Maria Manna per la sezione musicale, è stato premiato anche Giovanni Sasso, eccellente penna del giornalismo sportivo isolano che ha dedicato sempre massima attenzione ai cosiddetti sport minori. “Sono partito con la nave da Cagliari dove ieri ho seguito la partita dell’Ischia calcio e sono venuto direttamente qua perché mi sentivo di omaggiare Raffaele per questa manifestazione che ricorda il compleanno del grande Bruce Lee che continua ad ispirare e ad appassionare tanti giovani e meno giovani verso queste discipline cosiddette minori che noi, nel nostro piccolo, nell’ambito giornalistico abbiamo sempre cercato di difendere e di promuovere”. L’altro giornalista premiato per il suo impegno sociale è stato Gennaro Savio. “Gennaro – ha dichiarato il Maestro Patalano nel consegnargli il premio consistente nella statuina di un Karateka – ha un cuore marziale. Ce ne fossero tanti di Gennaro Savio. Lui, come i Samurai, combatte tutti i giorni per difendere i diritti dei più deboli della società. E’ un Samurai del giornalismo, per combattere come arma non usa la spada, ma la penna e la sua telecamera”. Il Maestro Raffaele Patalano che nel corso della serata ha tenuto un commosso ricordo del Maresciallo di Marina, Michele Moio, recentemente scomparso e conosciutissimo sull’isola Verde perché già Comandante dell’Ufficio Locamare di Casamicciola Terme e che ha prestato servizio anche nella Guardia Costiera di Ischia e di Napoli, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la riuscita della festa dello sport. “Dinanzi ad una folta platea di genitori e allievi – ha dichiarato Raffaele Patalano – abbiamo assistito ad un gran bello spettacolo di sport. Si tratta di una manifestazione che ha reso felici tutti i partecipanti e ha voluto rappresentare un elogio verso lo sport e la cultura e nel corso della quale abbiamo celebrato l’ottantatreesimo compleanno del leggendario Bruce Lee”.