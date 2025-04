La bellezza e la resilienza: Edera: il nuovo singolo delle KALIKA!

2 minuto di lettura

Edera: il nuovo singolo delle Kalìka!

Kalìka | Edera

(SoundFly 2025)

“Si fosse capace

Edera addivintasse

E nun perdesse ‘o tiempo

Annanze guardasse”

A due anni di distanza dall’apprezzato album d’esordio Ago, filo ‘e parole…, a un anno dall’ultimo inedito Bent le Rhia, le Kalika tornano con un nuovo singolo. Si intitola Edera, lo pubblica Soundfly su tutte le piattaforme digitali, ed è ancora una volta un magnifico biglietto da visita per il trio composto da Vania Di Matteo, Anna Rita Di Pace e Giulia Olivieri, che dichiarano: «Piccole foglie a forma di cuore si aggrappano come una promessa d’amore a tutto ciò che hanno intorno: fedeltà, impegno di lealtà e dedizione costante ma anche resilienza e resistenza. Questo rappresenta l’edera e così l’abbiamo voluta cantare nel nostro nuovo singolo».

Il 2023 è stato un anno ricco di riconoscimenti per il trio campano che, oltre ad aver pubblicato l’album di debutto, ha vinto la XX edizione del concorso L’artista che non c’era e la seconda edizione del K-Contest, ha partecipato alla finale di Ethnos Generazioni, e ha anche ricevuto numerosi premi: Premio Mister Scapricciatiello per il riarrangiamento di Serenata all’acqua ‘e mare (17 Aprile, Teatro Acacia di Napoli); Premio Malafemmena per il singolo Era sulo ajere (12 Maggio, Terrazza Golden Tower di Napoli); Premio Carosone per l’originale riarrangiamento del brano Tre numeri a lotto (1 Luglio, Arena Flegrea); Premio Masaniello per il disco Ago, filo ‘e parole… (3 Ottobre, Teatro Sannazaro di Napoli). A questo vanno aggiunte le partecipazioni a eventi come Napolindie, Pizza Village, Le Vesuviane (con la direzione di Federico Vacalebre), la kermesse diretta da Antonella Morea nel Positano Teatro Festival ” ‘O ssaje come fa ‘o core”, Perdifolk a cura di Luciano Chirico, Mirabilis et Sonoriis a cura di Fabiana Martone. A Gennaio 2024 è ufficialmente iniziato il Tour Kalìka che ha portato le tre musiciste in diverse città italiane (Orvieto, Roma, Milano, Torino, Napoli).

Le Kalìka sono il trio composto da Vania Di Matteo (voce), Anna Rita Di Pace (voce e violino) e Giulia Olivieri (voce) – con la direzione musicale e gli arrangiamenti a cura di Gianluigi Capasso. Il terzetto è nato per caso da una fortuita collaborazione musicale, divenuta prima un progetto vocale a cappella tutto al femminile, impreziositosi poi con la collaborazione di un ensemble di musicisti. In lingua hindi la parola kalìka significa “bocciolo”, e proprio l’immagine di un fiore in potenza, colto nell’attimo prima di manifestarsi in tutta la sua piena bellezza, è parso adeguato per nominare questo progetto. Tre donne, tre voci e tre anime che si sono incontrate tra brani propri e originali riarrangiamenti tra musiche e culture, dal Mediterraneo all’Oriente.

Vania Di Matteo: voce

Anna Rita Di Pace: voce e violino

Giulia Olivieri: voce

Direzione musicale ed arrangiamenti a cura di Gianluigi Capasso.

Produzione di SoundFly & Bruno Savino.

