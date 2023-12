La bella Chiara Ferragni tra il vaso di Pandoro e il pelo nelle uova

Condividi

Chiara Ferragni è una strabiliante donna d’affari.

Tutto cio che indossa o usa o solo nomina lo fa per denaro. Dai pantaloni, alle borse, ai resort, alla linea per capelli. Se domani dovesse pubblicizzare gli assorbenti, non mi stupirei affatto. È con queste cose che ha costruito il suo impero. Lei lo sa fare benissimo e, finché avrà un seguito di emeriti imbecilli che la adulano ed imitano, nuoterà nell’oro. Come re Mida, anche se re Mida sarebbe scappato davanti all’orrido. Le ciabatte con i calzini, ad esempio, o quei jeans con le natiche da fuori sono un abominio. Lei lo sa. Ma i contratti ed i soldi valgono più. Così diventa, a suo modo, testimonial e si arroga il diritto di decidere cosa sia cool. Personalmente non indosserei niente di suo. La realtà resta soft finché si parla di marchi e brand dove sono tutti fighi. Diventa un problema serio quando si fa paladina, lei e il marito, di qualsiasi questione etica e sociale.

E qui è cascato l’asino.

A scoperchiare il vaso di Pandoro e a trovare il pelo nelle uova è stata Selvaggia Lucarelli, che scrive “Perché per la cronaca, se l’antitrust non l’avesse multata oggi sarebbe a fare i suoi tour della casa alla faccia dei poveri e si sfregherebbe le mani all’idea di averla passata liscia.”

Ripeto, non è il personaggio della Ferragni ad essere triste ma la baraonda di persone a livello nazionale, se non mondiale, che la segue, rimanendone plagiata.

E il punto non sono i milioni che incassa, ci mancherebbe, è la “fuffa” vergonosa con cui avrebbe incassato che va condannata.

“Chiara Ferragni ha sfruttato la malattia dei bambini e la voglia delle persone di fare del bene ed aiutare la ricerca per ottenere un fine commerciale”

Maurizio Belpietro, Direttore de La Verità

Diciamola tutta, una donna bella e intelligente ha creato un impero per poi fare una pessima figura.

In particolare ha colpito la sua mise grigia e l’aria da zia Mariuccia, un bel passo indietro. Parecchio indietro.