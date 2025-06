La Basilicata protagonista del nuovo videoclip ‘Nostalgia’ di Giovanni Allevi

2 minuto di lettura

(Adnkronos) –

L’Agenzia di promozione territoriale basilicata (Apt) Basilicata annuncia la collaborazione al progetto artistico "Nostalgia" del maestro Giovanni Allevi, realizzato in partnership con Bizart. Il videoclip si sviluppa tra due location simboliche della regione: i Sassi di Matera, patrimonio Unesco e set cinematografico di fama mondiale, offrono panorami dove la luce del sole crea giochi di chiaroscuri sui millenari edifici rupestri, evocando quella dimensione di eternità e rinascita che permea l'intera composizione. Le riprese catturano anche vedute della Murgia materana e del Parco archeologico storico naturale delle chiese rupestri, fino ad abbracciare l'orizzonte del mar Ionio. A Potenza le scene orchestrali prendono vita nel Teatro Francesco Stabile, gioiello ottocentesco e unico teatro lirico della regione, dove l'orchestra si fonde armoniosamente con l'architettura storica del luogo. “La Basilicata accoglie con orgoglio il progetto del maestro Giovanni Allevi, artista di fama mondiale che ha scelto i nostri paesaggi per raccontare un’emozione universale come la nostalgia – dichiara il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi – Questa collaborazione artistica rappresenta un connubio perfetto tra la sensibilità del musicista e l’anima profonda della nostra terra, da sempre fonte di ispirazione per chi cerca autenticità, bellezza e spiritualità. La Regione Basilicata continuerà a sostenere con convinzione progetti culturali di alto profilo, capaci di valorizzare il nostro patrimonio e proiettarlo nel mondo attraverso linguaggi universali come la musica. Un plauso va all’Apt Basilicata per la visione e la qualità del lavoro svolto: iniziative come questa confermano la nostra vocazione culturale e rafforzano l’immagine della Basilicata sulla scena internazionale". "Questa collaborazione, che abbiamo fortemente voluto, rappresenta un momento significativo per la promozione della Basilicata", aggiunge Margherita Sarli, direttore generale di Apt Basilicata. "L'incontro tra l'arte musicale del maestro Allevi e la bellezza autentica del nostro territorio genera una narrazione che parla al mondo intero – sottolinea Sarli – Quando la musica incontra paesaggi così carichi di storia e suggestione, nasce una forma di comunicazione che supera ogni confine linguistico e culturale". Il progetto conferma la vocazione della Basilicata come terra d'ispirazione per artisti di calibro internazionale, dimostrando come la cultura possa fungere da ponte tra l'identità locale e una dimensione globale. La partnership con Bizart e il sostegno regionale testimoniano l'impegno delle istituzioni lucane nel promuovere iniziative artistiche di alta qualità che valorizzino il patrimonio paesaggistico e culturale del territorio. Il brano fa parte del "Concerto Mm22 per violoncello e orchestra d'archi" che sarà eseguito integralmente durante le quattro date estive del progetto "Musica dall'Anima" 2025 e porterà il maestro Allevi nei teatri più prestigiosi d'Italia, da Roma a Venezia, da Taormina a Firenze. "La Basilicata si conferma così protagonista di un'estate all'insegna della cultura e della musica d'autore, dimostrando ancora una volta come il territorio lucano sappia coniugare tradizione e innovazione, autenticità e apertura internazionale", osserva l'Apt Basilicata. —[email protected] (Web Info)

