La band XGIOVE in finale a “Una voce per San Marino”

Torna in scena la band XGIOVE, formazione marchigiana nata nel 2018 e composta da cinque giovanissimi musicisti. Si preparano a prendere parte alla finalissima di “Una voce per San Marino” che si terrà sabato 25 febbraio. Nel frattempo da oggi, venerdì 24 febbraio, è online il nuovo singolo ” FUOCO E BENZINA”, con questo brano gli XGIOVE hanno partecipato a “Una voce per San Marino 2023” arrivando in finale. Giunto alla seconda edizione, il festival coniuga la territorialità insieme alla partecipazione di nuove proposte e alla presenza di artisti già affermati: il tutto all’insegna della qualità musicale e della capacità di rappresentare non solo La Repubblica di San Marino all’Eurovision Song Contest ma anche un trampolino di lancio per gli artisti emergenti nel panorama musicale internazionale. Gli XGIOVE e gli altri finalisti si esibiranno sabato 25 febbraio ore 21.00 presso il Teatro Nuovo di Dogana sfidandosi per la vittoria che farà accedere di diritto all’Eurovison Song Contest 2023 in programma a Liverpool, nel Regno Unito. Presidente della giuria della finalissima sarà Al Bano mentre l’artista Achille Lauro, vincitore dell’edizione precedente, si esibirà come “ospite speciale”. Nicolò (voce e fisarmonica), Giacomo (chitarra elettrica), Andrea (basso), Ludovico (tastiere e bouzouki) e Federico (batteria) sono pronti per dare spazio e voce alla loro performance, portando sul palco il loro stile e tutta l’energia creativa che li caratterizza; lottare contro le proprie paure o affrontare le difficoltà generazionali, sono le principali tematiche delle loro canzoni, attraverso le quali la band avverte l’esigenza di esprimersi e cercare spesso il confronto con la scena musicale attuale. Fin dagli esordi hanno partecipato con successo a numerosi festival, contest e presentazioni, aggiudicandosi anche la vittoria al Festival dell’Adriatico – Premio Alex Baroni, il primo posto al Tour Music Fest 2022, vincitori inoltre del Cantagiro 2022, ed il terzo posto a Sanremo Rock & Trend 2019. Numerosi anche gli “opening act” che la band ha avuto modo di presentare a supporto di artisti come Caparezza, Litfiba, Bandabardò, Gabry Ponte e tanti altri.

