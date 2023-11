l Comune di Saviano presenta il progetto migliorativo per la raccolta del vetro e per una migliore performance della raccolta differenziata. Previsti mastelli e carrellati per le utenze domestiche e commerciali

Condividi

Il Comune di Saviano realizza un nuovo progetto mirato a migliorare la raccolta differenziata del vetro sul territorio, grazie al cofinanziamento del consorzio CoReVe. Il progetto, nell’ottica dell’impegno costante dell’amministrazione comunale per la tutela dell’ambiente, introduce importanti novità per agevolare e incentivare la partecipazione attiva dei cittadini e delle attività commerciali.

Tra le principali innovazioni, il Comune metterà a disposizione nuovi mastelli per le utenze domestiche e nuovi carrellati per le utenze commerciali (bar, pizzerie e ristoranti). I contenitori, sono reperibili presso i seguenti punti di distribuzione:

Masseria Trocchia; Masseria Strocchia; Via Tappia Furignano; Masseria Falco; Località Maione; Fressuriello; Capocaccia; Piazza Vittoria

Gli utenti potranno essere ritirati presentando un documento di riconoscimento il giorno 02 dicembre 2023 nelle seguenti fasce orarie : 09.00-13.00 e 15.00-18.00.

La raccolta differenziata del vetro è di vitale importanza per il nostro ambiente. Il riciclo del vetro contribuisce significativamente alla riduzione dei rifiuti e all’abbattimento dell’inquinamento, preservando così la bellezza e la salute del nostro territorio. Inoltre, il vetro riciclato rappresenta una risorsa preziosa che può essere riutilizzata per la creazione di nuovi prodotti, riducendo al contempo l’impatto ambientale legato all’estrazione di materie prime.

“Ringrazio l’Ufficio Ambiente del Comune di Saviano che è stato fondamentale nell’elaborazione e presentazione di questo progetto, ammesso al cofinanziamento da parte del consorzio CoReVe – dice il Sindaco Vincenzo Simonelli – questa collaborazione è un ulteriore segno dell’attenzione e dell’impegno di questa amministrazione comunale verso la sostenibilità e la cura dell’ambiente”. .

L’Amministrazione invita tutti i cittadini e le attività commerciali (bar , pizzerie e ristoranti ) a partecipare attivamente a questo importante progetto, ritirando i nuovi mastelli e carrellati, e adottando una corretta pratica di raccolta differenziata del vetro.