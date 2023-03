“L’ Autismo in età adulta, bisogni e risorse del territorio”, a Ischia esperti a confronto per migliorare la vita dei ragazzi autistici

Condividi

di Gennaro Savio

“L’ Autismo in età adulta, bisogni e risorse del territorio”, è questo il titolo dell’interessantissimo convegno che si è tenuto presso la Biblioteca comunale Antoniana di Ischia organizzato dall’Associazione Genitori Autismo Ischia in collaborazione con la cooperativa “Bolla di Sapone” e il Liceo Statale “Buchner”. Si è trattato di un’importante iniziativa nel corso della quale pedagogisti, psicologi e psicoterapeuti si sono confrontati su come favorire la giusta informazione sull’autismo in età adulta sia per quanto riguarda la presa in carico sia per quanto concerne le opportunità di inclusione offerte dal territorio. Fabio Pisaniello, pedagogista e analista del comportamento certificato, ha sottolineato come per i ragazzi autistici la sfida sia saper affrontare i cambiamenti verso l’età adulta. “Oggi – ha affermato il Dott. Pisaniello – mi occupo di un intervento riguardante un particolare trattamento degli adulti con autismo. In età adulta quella che è la sfida, è sicuramente affrontare i cambiamenti sia per quanto riguarda il corpo, sia per quanto riguarda i bisogni della persona e questo per migliorare la qualità della loro vita. Non solo durante l’età dello sviluppo ma durante l’arco dell’intera vita”. Salvatore Vita psicologo e psicoterapeuta ha posto l’accento sull’importanza dell’utilizzo delle nuove tecnologie nel migliorare la vita dei ragazzi autistici. “Il mio contributo oggi – ha sottolineato il Dott. Vita – riguarda le nuove tecnologie dell’inclusione nello specifico per quanto riguarda il disturbo dello spettro dell’autismo e ancora di più nello specifico in contesti residenziali e semi residenziali. Oggi le nuove tecnologie offrono nuove opportunità di trattamento ma, soprattutto, opportunità per le famiglie per avere qualcosina in più per poter migliorare la qualità di vita dei propri ragazzi e permettere una reale inclusione e facilitare l’ingresso nella comunità. Laddove questo non fosse possibile, le nuove tecnologie possono essere un valido supporto per i terapisti e gli operatori socio-sanitari che si trovano a lavorare in contesti residenziali e semi residenziali”. Paola Di Franco, psicologa e psicoterapeuta si è soffermata sugli interventi personalizzati rivolti ad adolescenti ed adulti autistici. “Sull’autismo in età adulta – ha dichiarato la Dott.ssa Di Franco – porto la mia esperienza, che è di anni, come referente di interventi personalizzati rivolti ad adolescenti ed adulti autistici e a sensibilizzare e a mostrare esperienze di trattamenti personalizzati che attingono anche da risorse da parte del sistema sanitario e degli enti territoriali”. Pasquale Schiano, Presidente dell’Associazione Genitori Autismo Ischia, ha espresso soddisfazione per la riuscita del convegno ed i temi trattati dagli esperti.