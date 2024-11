“L’ Amore non è violenza, il silenzio è violenza!”, ad Acerra convegno e flashmob il 26 novembre contro la violenza sulle donne

2 minuto di lettura

Condividi

Quanto può far male l’omertà o la costrizione al silenzio? Esplorando la grammatica dei sentimenti, l’ intera città di Acerra (Na), popolata da tutti gli studenti di ordine e grado che la abitano, sarà coinvolta il 26 novembre in esercizi pratichi di gentilezza, per cementare la cultura del rispetto, imparando a “far rumore” nel modo giusto, per sostenere la voce delle donne.

Il suono dei campanelli cercherà di rompere il silenzio, come atto di protesta contro i soprusi che le donne continuano a subire.

Due momenti specifici, un flashmob previsto nel cortile del Castello dei Conti, alle 9.30; e un convegno previsto alle ore 11.00, nella stessa sede, sensibilizzeranno scolaresche e cittadini, sulla necessità al contrasto alla violenza sulle donne.

L’amministrazione acerrana, guidata dal sindaco Tito D’Errico, ha scelto di puntare i riflettori sulla esigenza comunitaria di rompere il silenzio intorno ad un tema urgente. Da qui, il titolo dell’evento: “L’amore non è violenza, il silenzio è violenza”.

Acerra, città delle donne, insieme all’ assessore alle Pari Opportunità e politiche di genere, Milena Tanzillo; alle Politiche dell’Istruzione, nella persona di Milena Petrella, e dell’assessore alle Politiche sociali, Francesca La Montagna, riunirà tutte le scuole del territorio, in un momento di incontro e divulgazione.

Previsto ad inizio giornata un flashmob su una canzone di Fiorella Mannoia, seguito dalla declamazione di poesie che abbiano al centro l’amore, come chiave risolutiva contro la violenza.

Una mostra e un libro dedicato al valore della gentilezza, guideranno i ragazzi ad esplorare questa importante pratica, lasciando in forma anonima un pensiero personale, atto a coltivare e far germogliare l’amore, attraverso le pratiche gentili.

Seguirá un convegno animato dal dibattito che gli studenti degli Istituti superiori del Liceo B. Munari e De Liguori, intraprenderanno con: il Dott. Giuseppe Gargano, Dirigente delle politiche sociali presso il Comune di Acerra; la consigliera regionale, dott.ssa Vittoria Lettieri; la psicologa Claudia Caccavale; con Mariella Nappo, titolare del Centro Antiviolenza de La casa di Marinella; l’attrice Daniela De Luca, che per l’occasione reciterà il monologo ‘Ribelle’, portando agli studenti una significativa testimonianza. Il tutto, accompagnato dal supporto istituzionale della città, rappresentato non solo dal sindaco D’Errico, ma anche dal Presidente del Consiglio Comunale, Raffaele Lettieri.

Interventi musicali, monologhi recitati, e la mostra dell’artista Pina Candileno, dedicata alla figura della donna Pulcinella, affideranno all’arte il messaggio di testimoniare l’importanza della cultura non violenta.

La giornata di sensibilizzazione continuerà anche grazie al supporto del Camper 26 previsto dall’associazione ASSO, dedita al sostegno, all’orientamento e all’ascolto, con il suo sportello in città.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.