Kimi Antonelli in Formula 1, baby pilota italiano con Mercedes nel 2025

Andrea Kimi Antonelli, 18 anni, sarà pilota ufficiale della Mercedes nel Mondiale 2025 di Formula 1. Toto Wolff, team principal delle Frecce d'argento, ha annunciato la news ufficializzando la promozione del giovanissimo driver italiano che nella prossima stagione farà coppia con George Russell e sostituirà Lewis Hamilton, destinato alla Ferrari. L'Italia torna ad avere un pilota nel circus a 4 anni dall'ultima apparizione di Antonio Giovinazzi. "È una sensazione incredibile diventare pilota ufficiale Mercedes insieme a George per il 2025", dice Antonelli, che fa parte del programma Mercedes dal 2019. Il driver ha vinto i titoli della F4 italiana e della ADAC F3 nel 2022, aggiungendo nello stesso anno anche un successo nella FIA Motorsport Games Formula 4 Cup. Nel 2023, in bacheca la Formula Regional Middle East Championship e la Formula Regional European Championship (FRECA). Nel 2024, il passaggio in Formula 2 con la Prema Racing, con un adattamento non sempre semplicissimo. "Raggiungere la Formula 1 è un sogno che ho da quando ero un bambino; ​​voglio ringraziare il team per il supporto che mi ha dato nella mia carriera finora e per la fiducia che ha dimostrato in me. Sto ancora imparando molto, ma mi sento pronto per questa opportunità. Mi concentrerò per migliorare e ottenere i migliori risultati possibili per il team", dice Antonelli, che ha avuto un esordio non fortunato nelle prove libere del Gp di Monza, con un'uscita di pista e con uno schianto contro le barriere.

"Sono anche molto emozionato all'idea di diventare il compagno di squadra di George. E' venuto fuori dal programma junior del team proprio come me ed è una persona per cui nutro un enorme rispetto. È super veloce, ha vinto diversi Gp e mi ha già aiutato a migliorare come pilota. Non vedo l'ora di imparare da lui e di lavorare insieme per dare il massimo in pista", aggiunge il baby bolognese. "Il nostro organico per il 2025 abbina esperienza, talento, gioventuù e velocità pura. Siamo entusiasti del contributo che George e Kimi porteranno al team sia come piloti singoli, sia come coppia. La nostra nuova formazione è perfetta per aprire il prossimo capitolo della nostra storia. È anche una dimostrazione della forza del nostro programma junior e della nostra fiducia nei talenti locali", dice Wolff. —[email protected] (Web Info)

