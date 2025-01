Kimbal, fratello di Elon Musk oggi a Palazzo Chigi: incontro con Giuli, stretta di mano con Meloni

2 minuto di lettura

(Adnkronos) – Kimbal Musk, fratello del patron di Tesla, SpaceX e Xi, è andato oggi a Palazzo Chigi con il portavoce e referente italiano Andrea Stroppa. A quanto apprende l'Adnkronos, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, era a Chigi per un incontro già previsto, e poiché Musk gli aveva chiesto un appuntamento, il titolare del Mic ha chiesto di poterlo ricevere a Palazzo Chigi. Dopo il colloquio privato – riferiscono fonti accreditate – Giuli ha domandato a Giorgia Meloni se avesse la possibilità di andare a stringergli la mano. Cosa che è avvenuta. Nell'incontro privato tra Giuli e Kimbal Musk, quest'ultimo ha presentato al ministero della Cultura alcuni progetti della sua società che si occupa di intrattenimento culturale attraverso nuove tecnologie di livello globale. Giuli lo ha ascoltato e, come Mic, valuterà questa, come tante altre proposte culturali che costantemente arrivano da imprenditori del settore. Ad accompagnare Kimbal Musk, che si è presentato nella sede del governo con un cappello texano bianco parecchio vistoso, oltre a Stroppa, anche Veronica Berti, moglie del tenore Andrea Bocelli, che però non è entrata a Palazzo Chigi. "Piacevole incontro oggi a Roma con Kimbal Musk, con il quale abbiamo parlato di innovazione, spettacolo e delle infinite potenzialità dell'arte e della cultura italiana nel mondo" scrive sui social Matteo Salvini, vicepremier, ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e leader della Lega a corredo di una foto che lo ritrae con il fratello di Elon Musk. Kimbal Musk è nato il 20 settembre 1972 in Sudafrica. Canadese e americano di origine sudafrica è un imprenditore, attivista e chef. Per oltre due decenni ha co-fondato e investito in aziende nei settori della tecnologia, dell'Ospitality, dell'intrattenimento e dell'agricoltura. All'inizio della sua carriera, Kimbal Musk ha co-fondato Zip2 Corporation,un'azienda che forniva e concedeva in licenza ai giornali software di guide online delle città, che è stata acquisita da Compaq e fusa in Yahoo Maps nel 1999. Nel 2006 è diventato Ceo di OneRiot, un motore di ricerca in tempo reale che è stato acquisito da Walmart nel 2011. Musk è stato direttore di SpaceX dalla sua fondazione nel 2002 fino a gennaio 2022. Nell'estate del 2022 ha acquisito la divisione droni leggeri di Intel ed è ora co-fondatore e Ceo di Nova Sky Stories. Nova Sky Stories è un'azienda internazionale che progetta e sviluppa la tecnologia dei droni leggeri. Food activist, Musk nel 2004 ha co-fondato The Kitchen, che acquistava cibo direttamente dagli agricoltori locali, dando il via al movimento "dalla fattoria alla tavola". Dopo quasi 20 anni come Ceo di The Kitchen, Musk ha costruito una società di ristorazione di successo. Musk è stato direttore di Chipotle Mexican Grill, Inc. dal 2013 al 2019. Nel 2016 ha co-fondato Square Roots, un'azienda agricola che coltiva verdure fresche e locali in container climatizzati e dotati di intelligenza artificiale. È il co-fondatore e direttore esecutivo di Big Green, un'organizzazione senza scopo di lucro 501c3 con la missione di dare a ogni persona in America la possibilità di coltivare cibo. —[email protected] (Web Info)

