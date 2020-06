Killer Loop’S #1 di Stefano Labbia: un successo tutto italiano

Condividi

La prima graphic novel di Stefano Labbia. Una scommessa che tanti editori, in Italia, non hanno accettato. Editori che adesso, visti i risultati raggiunti dall’opera grafica in questione (matite: Marco Proietto), sono in ebollizione. Il primo volume della quadrilogia ideata e sceneggiata dall’autore italo-brasiliano ufficialmente è stata rilasciata il 19 dicembre 2019. il 23 dello stesso mese era esaurita nella maggior parte degli store online. Nonostante le librerie fisiche chiuse in tutta Italia, a causa della pandemia, la graphic novel multi genere edita da LFA Publisher ha sbaragliato letteralmente ogni previsione altrui, affermandosi come una tra i migliori romanzi grafici degli ultimi dieci anni per linguaggio innovativo e contenuti: Labbia è riuscito a stravolgere un genere, quello dei romanzi a fumetti, narrando le gesta di Kimberly, al secolo Stuart Whitman, uomo qualunque che si ritrova invischiato in un mondo molto simile a quello di Sin City (Frank Miller) – ma anche e soprattutto terribilmente vicino a quello in cui viviamo… – che sceglie la vendetta invece del perdono. Da qui il “circolo di morte” del titolo. Una spirale autodistruttiva, per certi versi, con continui colpi di scena condita da Black humor e azione. I chiaroscuri realizzati dal Proietto rendono abbastanza bene l’idea che Labbia, autore poliedrico ed eclettico, aveva in mente: questa graphic novel vibra, sciocca, ci elettrizza mostrando che ci sono ancora tante cose da dire. E che è possibile farlo con modi nuovi, nuovi linguaggi. Nuovi mezzi per raggiungere lo scopo: far riflettere. Sul delirio di onnipotenza dell’uomo moderno, sull’ abuso del potere, sulla vendetta. E sulla violenza che oramai occupa le prime pagine dei giornali e ore e ore di trasmissioni televisive in tutto il mondo da anni. LFA Publisher ha vinto. Stefano Labbia ha vinto. Noi abbiamo vinto. In attesa del numero due…

La seconda ristampa è già esaurita su Amazon e Libraccio oltre ad essere in via di esaurimento dal distributore (Libro & Co. Italia).

