Kiev, situazione energetica mai così grave in 4 anni – Notizie dall’Ucraina podcast, Adnkronos

La Federazione Russa ha attaccato ancora una volta nella notte 15 infrastrutture critiche in Ucraina, tra cui impianti energetici. Lo ha riferito il viceministro dello sviluppo. Mosca ha attaccato 15 infrastrutture critiche, tra cui centrali energetiche, in particolare termoelettriche in varie regioni dell’Ucraina, nonché altre importanti strutture coinvolte nel funzionamento dei sistemi di approvvigionamento idrico e termico.

