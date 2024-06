Kenya nel caos, assalto al Parlamento: morti e feriti – Video

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Assalto al Parlamento in Kenya, a Nairobi, con morti e feriti. Le violenze sono iniziate dopo l'approvazione degli emendamenti alla legge finanziaria 2024 con 195 voti favorevoli e 106 contrari, secondo le news diffuse dal quotidiano Daily Nation. Il provvedimento, nell'ambito della controversa riforma economica del presidente William Ruto, determina un aumento delle tasse. I manifestanti hanno superato il cordone delle forze dell'ordine e sono entrati in Parlamento. Le immagini diffuse dalle tv mostrano fiamme in un edificio. Agenti e soldati hanno aperto il fuoco e, secondo il Daily Nation, almeno un manifestante è stato ucciso dalla polizia. Quattro persone sarebbero state colpite da proiettili. Il quotidiano fa riferimento a 'corpi che giacciono lungo Parliament Road'. Il Kenyatta National Hospital rende noto di aver curato almeno 45 feriti, comprese 7 donne. I disordini si estendono anche a altre città. Almeno una persona ferita a Mombasa. A Eldoret, un manifestante ferito da colpi d'arma da fuoco e trasferito in ospedale. —internazionale/[email protected] (Web Info)

