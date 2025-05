Keanu Reeves e Sandra Bullock di nuovo insieme in un thriller romantico

1 minuto di lettura

Keanu Reeves e Sandra Bullock tornano a recitare insieme, a 31 anni da 'Speed' (1994) e a 19 da 'La casa sul lago del tempo' (2006), in un thriller romantico scritto da Noah Oppenheim, ancora senza titolo e in fase di sviluppo per Amazon MGM Studios, che lo descrive come "propulsivo". Reeves e Bullock figurano anche come produttori di questo nuovo progetto: lei per Fortis Films e lui per The Mark Gordon Company. Al momento, non sono stati rivelati dettagli sulla trama, sul cast secondario o sulla data di inizio delle riprese. Ma il ritorno della coppia Reeves-Bullock ha già suscitato grande attesa tra i fan. Di recente, Reeves è apparso sul grande schermo in 'Matrix Resurrections', 'John Wick 4' e il 12 giugno arriva nelle sale con 'Ballerina' (distribuito da 01) al fianco di Ana de Armas, con la regia di Len Wiseman. Si tratta del primo spin off della saga action-thriller diretta da Chad Stahelski, che in questo nuovo progetto figura come produttore. Nel cuore dell’universo di 'John Wick', durante gli eventi del terzo capitolo della saga, Eve Macarro (de Armas) inizia il suo addestramento nelle letali tradizioni della Ruska Roma. Ma il suo passato torna a perseguitarla, trascinandola in un gioco mortale di vendetta e sopravvivenza. Negli ultimi anni, Bullock è apparsa in 'Bird Box' diretto da Susanne Bier, 'The Unforgivable' con la regia di Nora Fingscheidt, 'The Lost City' di Aaron e Adam Nee e 'Bullet Train' di David Leitch. —[email protected] (Web Info)

