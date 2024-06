Katherine Kelly Lang, Kat Graham e Kelly Rutherford ospiti all’Outdoor Film Festival

2 minuto di lettura

Seconda edizione dal 4 al 7 luglio a San Valentino Torio in provincia di Salerno con incontri e proiezioni di film e serie tv per i giovani totalmente all’aperto

Presidente di giuria il regista di Hollywood Michael Caton Jones (Voglia di ricominciare, The Jackal, Basic Instinct 2)

Ogni giorno una masterclass con i registi Luca Miniero, Ivan Silvestrini, Giorgia Farina e Valentina De Amicis

Tra gli ospiti anche il cast di “Mare Fuori”, del “Paradiso delle signore”, i giovani Riccardo De Rinaldis e Francesco Zenga

Le attrici americane Katherine Kelly Lang, Kat Graham e Kelly Rutherford saranno le ospiti d’onore della seconda edizione dell’Outdoor Film Festival che si terrà dal 4 al 7 luglio nel borgo di San Valentino Torio in provincia di Salerno, diretto da Giuliano Squitieri e organizzato dall’Associazione Culturale Soffermiamoci con Carmen Fabbrocile e Miriana Squitieri, con l’obiettivo di avvicinare i giovani al cinema e alla televisione in una manifestazione totalmente all’aperto. Tema della seconda edizione è il sogno. Tutte le attività sono ad ingresso gratuito.

Prima serata, giovedì 4 luglio, dedicata a Kat Graham, la Bonnie in “The Vampire Diaries”, che alle ore 21 incontrerà il pubblico in piazza Amendola, rispondendo alle domande di Daniele Giannazzo, in arte Daninseries, scrittore e creator che ogni sera intervisterà l’ospite in programma. La Lily Van der Woodsen in “Gossip Girl”, Kelly Rutherford, è l’ospite della serata di venerdì 5 luglio. La giornata di sabato 6 luglio è dedicata alla Brooke di “Beautiful”, Katherine Kelly Lang.

Ogni giorno le attività inizieranno al pomeriggio con le proiezioni nell’atrio di Palazzo Formosa e l’incontro con i protagonisti dei film in concorso, dedicate alla Jur-Off composta da giovani di età compresa tra i 17 e i 35 anni. Alle 18.30 spazio all’appuntamento con i componenti della Iconic Jur-Off presieduta dal regista di Hollywood Michael Caton Jones, che nella sua carriera ha diretto star come Leonardo DiCaprio e Robert De Niro in “Voglia di ricominciare”, Bruce Willis, Richard Gere e Sidney Poitier in “The Jackal”, Sharon Stone nel sequel di “Basic Instinct”. Completano la giuria il critico d’arte Luca Cantore D’Amore, il produttore cinematografico Mattia Cantore D’Amore e il professore Alfonso Amendola.

Masterclass di regia con Luca Miniero, Ivan Silvestrini, Paola Farina e Valentina De Amicis. Attesi anche Alessandro Tersigni, Enrica Pintore, Chiara Baschetti e Chiara Russo del “Paradiso delle signore”, Pia Lanciotti e Alessandro Orrei della serie “Mare Fuori”, e i giovani atri nascenti Riccardo De Rinaldis con il suo ruolo da protagonista in “Mameli” e Francesco Zenga, il Nino nella serie “La Storia”.

In concorso sono stati selezionati 4 lungometraggi (“El canto de las moscas” del messicano Ricardo Soto, “Deer girl dello svizzero Francesco Jost , “Trentatrè” di Lorenzo Camisa e “Il diavolo è Dragan Cygan”di Emiliano Locatelli) e 6 cortometraggi (“Da capo a dodici” di Adamo Dionisi e Vanessa Cremaschi, “Rasti” di Paolo Bonfadini e Davide Morandi con Lino Guanciale, “Frammenti” di Andrea Casadio con Matilde Gioli, “Ho vinto io” di Filippo Ardenti, “La notte è un giorno dispari” di Vincenzo Giordano, “Collage” dello spagnolo Mario Conrotto). Verranno premiati il miglior film, Miglior cortometraggio, miglior regia, il miglior attore, la miglior attrice, e miglior fotografia.

