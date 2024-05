1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una notizia buona e un'altra meno: re Carlo parteciperà il prossimo 15 giugno al Trooping the Colour assieme a Camilla, anche se in carrozza anziché in sella al suo cavallo. Katherine Middleton, invece, non sarà presente alla tradizionale prova generale dell'8 giugno, il Colonel's Review, evento dove, in quanto colonnello capo delle guardie irlandesi, di solito fa il saluto. Il sovrano, ancora in cura per il cancro, passerà in rassegna i soldati alla parata ufficiale per le celebrazioni per il suo compleanno da una carrozza aperta Ascot Landau, scelta che si ritiene gli sia stata consigliata dai medici. A prendere il posto di Kate al Colonel's Review sarà il tenente generale ed ex comandante del corpo di reazione rapida James Bucknall. La principessa del Galles continua così a restare lontana dai doveri pubblici reali, mentre prosegue la chemioterapia. E' dall'inizio dell'anno che la moglie del principe William non prende parte ad impegni pubblici. A febbraio, il ministero della Difesa aveva annunciato che avrebbe partecipato al Colonel's Review, ma successivamente, dopo che i biglietti erano già stati messi in vendita, Kensington Palace ha dichiarato di non aver confermato la sua presenza e il ministero aveva dovuto cancellare l'annuncio dal suo sito web. —internazionale/[email protected] (Web Info)

