“Sono stati due mesi durissimi. A gennaio mi sono sottoposta ad un importante intervento chirurgico addominale. Si pensava che non fosse una condizione legata al cancro. L’intervento ha avuto successo ma altri testi hanno evidenziato la presenza di cancro”, dice.

“Il mio staff medico mi ha consigliato di sottopormi a chemioterapia preventiva e sono all’inizio di questo trattamento. E’ stato un enorme shock, William e io abbiamo cercato di gestire tutto questo in modo privato, per il bene della nostra giovane famiglia. Come potete immaginare, questo ha richiesto tempo. C’è voluto tempo per recuperare dall’intervento chirurgico e iniziare la terapia”, prosegue.