Kate Middleton e il matrimonio, come è cambiata la principessa del Galles

Kate Middleton si è dovuta adattare a uno stile di vita completamente diverso da quello a cui era abituata, quando ha sposato il principe William. C'è infatti un cambiamento personale che soltanto le persone a lei più vicine avrebbero notato. Chiunque abbia visto le interviste televisive della principessa del Galles si sarà accorto che parlava con un accento perfettamente scandito. "Si è premurata di mettere le mani sul grembo per non toccarsi i capelli e ha parlato magnificamente con un accento cristallino", scrive l'esperta reale Katie Nicholl nel suo libro, 'Kate: The Future Queen', alludendo al fatto che in passato la principessa parlasse in maniera differente. La biografa ha parlato con una delle compagne di Kate della St Andrew's Prep che ha rivelato: "È cambiata molto, è sicuramente diventata una bellezza, e la cosa divertente è che la sua voce è completamente diversa. Adesso è molto elegante e sicuramente non parlava molto bene quando andavamo a scuola". Anche il biografo reale Omid Scobie ha notato che l'accento della principessa è "ancora più sobrio" di quello del marito. Sebbene Kate non abbia mai detto apertamente di aver seguito lezioni di dizione, si ritiene ampiamente che abbia fatto un corso di perfezionamento dell'accento per renderlo "più regale". E' noto infatti che ha lavorato con il coach vocale Anthony 'Ant' Gordon Lennox prima del suo matrimonio del 2011. Il coaching ha aiutato la futura reale a controllare la sua ansia prima del grande giorno. Entrare nella ribalta reale è certamente arduo, ma le capacità oratorie di Kate sono notevolmente migliorate e ora pronuncia discorsi, come ad esempio quello inaugurale 'Shaping Us', con sicurezza e disinvoltura. La sua sicurezza è cresciuta notevolmente da quando era una giovane donna ansiosa e ha accettato la sua prima intervista televisiva nel 2010, in occasione del suo fidanzamento reale. Katie Nicholl ha parlato con l'intervistatore di Itv News Tom Bradbury per il suo libro sulla giovane reale. Il giornalista le ha rivelato che Kate aveva "temuto" l'intervista e che quando questa fu completata si appoggiò allo schienale della sedia e tirò un sospiro di sollievo, dicendo: "Non sono brava in queste cose". —internazionale/[email protected] (Web Info)

