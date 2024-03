1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Kate è stata vista mentre accompagnava i figli a tennis, dove è rimasta a guardarli tutto il tempo. A raccontarlo al Telegraph è la 71enne Ann Tanner, una residente della cittadina di Windsor che abita vicino ai principi del Galles e dice di vederli spesso. Le teorie cospirazioniste? "E' solo nonsense – afferma la signora- noi abitiamo dall'altro lato della strada, loro escono ed entrano dalla porta posteriore, Dave (il portiere) li fa entrare in fretta". "La principessa passa qui spesso, è davanti la loro porta d'ingresso. L'Adelaide cottage è a pochi chilometri da qui", ha proseguito Tanner, riferendosi alla residenza di William e Kate all'interno della tenuta reale di Windsor. "Domenica erano tutti al tennis, un mio amico ci va a giocare e mi ha detto che Kate era lì a guardare i figli giocare, ci vanno spesso". Interviene intanto sui social anche Kevin Pietersen, un ex giocatore di cricket della nazionale inglese residente a Windsor. "Le teorie cospirazioniste su Kate sono assolutamente assurde! Vediamo W&K quasi ogni giorno e anche negli ultimi giorni", ha postato Pietersen su X, aggiungendo che l'erde al trono britannico e la moglie "sono genitori meravigliosi". Basteranno i racconti dei vicini a sgonfiare le teorie del complotto sul reale stato di salute della principessa? Dopo la misteriosa operazione all'addome di metà gennaio, Kensington Palace aveva fatto sapere che Kate non sarebbe ricomparsa in pubblico prima di Pasqua. Ma l'ormai famosa foto diffusa per la festa della mamma è stata un disastro comunicativo quando si è scoperto che è stata ritoccata. Così le recenti immagini video di Kate e William intenti a fare la spesa al Windsor farm shop non sono bastate a convincere scettici e complottisti. C'è chi ha puntato sul fatto che sono visibili luci natalizie, affermando che in realtà sono immagini di dicembre. C'è chi ipotizza che William fosse accompagnato da una sosia della moglie. Ma il Telegraph è andato a controllare sul posto e le lucine sono ancora lì. —internazionale/[email protected] (Web Info)

