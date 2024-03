Condividi

(Adnkronos) – La principessa Kate è tornata. Dopo le ipotesi sull'intervento all'addome, l'ansia per le condizioni di salute e la malattia, un avvistamento a Windsor e due mesi di silenzio, la futura regina consorte di Inghilterra ritorna a mostrarsi in pubblico attraverso uno scatto che la ritrae sorridente, circondata dai tre figli George, Charlotte e Louis. "Grazie per i vostri gentili auguri e per il continuo supporto negli ultimi due mesi. Auguro a tutti una buona festa della mamma", scrive la principessa del Galles su Instagram nella didascalia che accompagna la foto scattata dal principe William pubblicata sull'account ufficiale. Poi la firma, la 'C' di Catherine.

A rassicurare sulle condizioni di salute della principessa era stato, solo pochi giorni fa, lo zio Gary Goldsmith: "Ho parlato con sua madre, sta ricevendo le migliori cure al mondo", ha risposto il parente quando la star del Grande Fratello Celebrity Ekin-Su gli ha chiesto notizie sulla salute della nipote. "È fantastica, tornerà, certo che lo farà", ha aggiunto il fratello della madre della principessa di Galles, che è uno dei concorrenti del reality britannico. L'intervento di Goldsmith non era tuttavia piaciuto a Kensington Palace, che si era pronunciato dopo le dichiarazioni. Riferendosi a William, un portavoce reale ha detto infatti alla rivista People che "la sua attenzione è sul suo lavoro e non sui social media", come a dire che il principe non dà seguito ai pettegolezzi.

L'assenza in pubblico della principessa e il minor numero di incarichi del figlio di re Carlo nelle ultime settimane avevano scatenato online molte speculazioni sulla salute di Kate. Ora, però, la principessa è tornata. Kate era intanto stata avvistata per la prima volta dall'intervento il 4 marzo scorso, ritratta nelle immagini pubblicate dal New York Post e in esclusiva in Italia dal settimanale Chi, insieme alla madre Carole nei pressi del Castello di Windsor. La 42enne principessa del Galles viaggiava a bordo di un'Audi guidata dalla mamma, tentando – spiegava il Post -, di "mantenere un profilo basso con un paio di occhiali da sole e un leggero sorriso". "Queste immagini fugano così le voci secondo le quali la principessa sarebbe in gravi condizioni di salute o, addirittura, come qualcuno aveva ventilato sui social nei giorni scorsi, in coma. Sebbene affaticata, Kate sembra in via di ripresa ed è probabile che nei prossimi giorni si faccia vedere in pubblico per rassicurare così gli inglesi", scriveva Chi. La principessa ha trascorso un totale di 13 giorni alla London Clinic per poi tornare all'Adelaide Cottage a Windsor e riunirsi con William e i loro tre figli. Nella nota di Kensington Palace dopo le dimissioni dalla clinica, si spiegava che "la Principessa del Galles è tornata a casa a Windsor per continuare il suo recupero dall’intervento. Sta facendo buoni progressi". Oggi quindi la foto sorridente e rassicurante con i figli. —internazionale/[email protected] (Web Info)