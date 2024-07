Kamala Harris, tanti elogi e niente meriti

1 minuto di lettura

Condividi

Si sta partendo di Kamala Harris come se fosse una grande eroina, una che farebbe impallidire Giovanna d’Arco e far sparire dall’Olimpo delle donne eccezionali anche Madre Teresa.

E tra le innumerevoli lodi sperticate non ce n’è una che riconduca a qualcosa di grandioso da lei fatto.

“Ê partita alla grande la gigantesca cassa mediatica, con annesso circo Barnum elettoralistico dei democratici/woke americani. Obiettivo: trasformare in poche settimane una vicepresidente scialba , non molto affidabile e non di rado alticcia, in una eroina americana dei nostri tempi. Finalmente anche gli Stati Uniti hanno trovato la loro Giovanna d’Arco, che sconfiggerà senza dubbio il mostro Trump che schiuma fuoco dalle frogie del naso e mangia i bambini vivi. Il suo nome? Kamala Harris. Vengono naturalmente mobilitati miliardari alla Soros (le campagne elettorali costano!), artisti hollywoodiani di fama come Barbra Streisand (della cui visione politica ci si può certo fidare) e tutta l’alta borghesia radical-chic lgbtqiq+? (qualunque cosa questa sigla significhi) per cercare di mantenere le posizioni di potere acquisite. Perché di questo si tratta. Non di altro. Strenua difesa dei vantaggi acquisti con l’amministrazione Biden! Se vince Trump, tutti a casa. Anche i sondaggi (sempre più screditati) vengono orientati alla scopo. Trump, se aveva qualche chance di vincere con lo smemorato di Washington. ora, con la Harris, è destinato a perdere e di brutto. Anzi ha già perso! Un vecchio proverbio dice: mai vendere la pelle dell’orso prima di averlo ucciso. Sarà bene tenerlo a mente. Ne vedremo comunque delle belle La campagna elettorale americana ci riserverà non poche sorprese. Intanto l’opinione pubblica americana non è mai stata così divisa e gli Stati Uniti sono oggettivamente in difficoltà anche sul piano internazionale.” Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia.

Sui sondaggi, esattamente due anni fa, la Harris era in netto calo. E non basterà darle ora la corona di alloro.. Come vice di Biden non ha lasciato un grande segno.

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.