Kadyrov e il cybertruck: “Regalo di Musk, lo usiamo in guerra” – Video

(Adnkronos) – Elon Musk regala un cybertruck a Ramzan Kadyrov e il leader ceceno promette di usare il mezzo nella guerra che la Russia combatte contro l'Ucraina. Kadyrov pubblica sui suoi canali il video che documenta il collaudo del veicolo donato da Musk. Il cybertruck è l'ultima creatura della Tesla, un super pick up. La versione mostrata da Kadyrov è dotata di mitragliatrice e sembra destinata ad un uso militare. "Elon, grazie! Vieni a Grozny, ti accoglierò come l'ospite più gradito", dice Kadyrov nel video diffuso su Telegram. "Non credo che il ministero degli Esteri russo si opporrebbe ad un simile viaggio. Ovviamente aspettiamo le tue novità che contribuiranno al completamento dell'operazione militare speciale", dice Kadyrov. "Non è un caso se chiamano" il veicolo "cyberbestia. Sono sicuro che darà grossi vantaggi alle nostre truppe". —internazionale/[email protected] (Web Info)

