Juventus-Napoli 3-0 | Addio scudetto. Disfatta allo Stadium, ora trema anche la Champions

Disfatta allo Stadium: tra infortuni, errori e arbitraggi discussi svanisce il sogno scudetto e ora trema anche la Champions

Torino, 25 gennaio – Il Napoli non regge, crolla a Torino andando a -9 dall’Inter capolista e scucendosi virtualmente il tricolore dal petto oltre a compromettere in maniera preoccupante la partecipazione alla prossima Champions.

Troppe le assenze, troppi gli infortuni che hanno di fatto compromesso la stagione dei partenopei. Anche I giocatori “superstiti” sono risultati evidentemente stanchi, provati da ritmi proibitivi e dall’impossibilità di recuperare energie. In quest’ottica sono riconducibili gli errori individuali banali, disarmanti e improponibili senza la conseguenza di pagarli (come poi è successo), a carissimo prezzo. A questo si aggiunge poi un arbitraggio ai limiti della decenza con addirittura due rigori limpidi non fischiati nella stessa azione, scandaloso il netto fallo di Bremer su Hojlund (si era sull’1-0 per I padroni di casa) in piena area di rigore che l’arbitro non ha visto e dove anche il VAR ha fatto finta di guardare da un’altra parte. Un mix esplosivo di fattori negativi che hanno comportato un esito inevitabile e che poteranno sicuramente degli strascichi anche per il prosieguo della stagione. Avere fuori squadra De Bruyne, Anguissa, Gilmour, Politano, Rahmani, Mazzocchi, Milinkovic Savic con giocatori come Lukaku appena rientrati ma ancora improponibili sul piano fisico e atletico è come partire con due gol di svantaggio.

Nonostante le difficoltà, nonostante lo svantaggio del primo tempo per un gol di David evidentemente viziato da un fallo su Di Lorenzo, il Napoli resta in partita, gioca con intensità e crea non poche difficoltà alla Juventus che si stringe, nel secondo tempo, nella propria trequarti a difesa del prezioso vantaggio, poi, mentre Conte prova l’ingresso di Lukaku e del neo acquisito Giovane per l’assedio finale alla ricerca del pareggio, arriva l’episodio che pone la parola fine sul risultato finale. Errore clamoroso di Juan Jesus che spalanca a Yldiz la via della porta e che gli consente di realizzare la rete del raddoppio proprio nel momento di maggiore difficoltà. Tutto storto insomma, davvero tutto storto oltre le difficoltà per riuscire a schierare 11 giocatori in campo, mentre la realizzazione del definitivo 3-0 di Kostic è sufficiente solo per l’aggiornamento degli almanacchi. Insomma è notte fonda e mercoledì c’è un’altra partita con lo sfavore del pronostico con la qualificazione Champions appesa ad un filo contro i campioni del mondo del Chelsea, era necessaria un’impresa oggi per uscire da Torino con un risultato positivo, sarà necessario un miracolo mercoledì per avere la meglio sui londinesi, ammesso che sia sufficiente, visto che, anche nel caso di una improbabilevittoria, gli azzurri dovranno poi attenderenotiziepositive dagli altri campi. In questo momento lo scenario è preoccupante, una stagione gettata alle ortiche a causa degli infortuni, giocatori assenti per 4-5 mesi, impossibilità di prevedere un recupero, Neres, giusto per non farci mancare nulla, dovrà operarsisi e la sua stagione probabilmente finirà qui. Si cercano disperatamente elementi per trasmettere un segnale positivo, non ci sono ed in queste condizioni appare ormai certa la rassegnazione di una stagione da dimenticare.

Oggi, 25 gennaio la qualificazione in Champions appare davvero un miracolo su cui aggrapparsi, ma, per come stanno adesso le cose, il fallimento stagione è dietro l’angolo, e, a quanto pare, tutte le istituzioni calcistiche, convergono verso questa conclusione, troppo nette, troppo evidenti i torti subiti per continuare a pensare che le decisioni non siano statie ampiamente orientate. Il quarto posto del Napoli quest’anno evidentemente “non è gradito” . Decisioni giunte dall’alto e che fanno diventare questo sport sempre meno credibile, sempre a favore dei più forti, sempre a favore del potere.

