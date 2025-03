Juventus-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Dopo 5 successi di fila in campionato, con rientro prepotente nella lotta scudetto, la Juventus ospita l'Atalanta allo Stadium nel posticipo del 28° turno di Serie A. Quella di oggi, domenica 9 marzo, è per i bianconeri una sfida cruciale verso il finale di stagione: la squadra di Motta, quarta a 52 punti, con un successo potrebbe agganciare proprio i nerazzurri al terzo posto. Nei bianconeri resta in dubbio Gatti, mentre Gasperini dall'altra parte dovrà rinunciare a Posch. L'austriaco va ad aggiungersi a Hien, Kossounou, Scalvini e Scamacca in infermeria. Ecco le probabili formazioni della partita di stasera alle 20.45:Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Kalulu, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Yildiz, Koopmeiners, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Thiago Motta.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Retegui. All. Gasperini. Il big match di campionato tra Juve e Atalanta sarà visibile in esclusiva su Dazn. Per gli abbonati a Sky con abbonamento a "Zona Dazn", la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.