(Adnkronos) – Ancora problemi per Federico Chiesa. L'attaccante della Juventus ha preso una botta nel corso dell'allenamento di questa mattina. Il 26enne, ex Fiorentina, è stato colpito alla caviglia destra da Alex Sandro. Chiesa è uscito dal campo per precauzione ed è stato curato dallo staff medico bianconero. Da valutare nei prossimi giorni la gravità della botta e capire se potrà essere a disposizione per il match di domenica al 'Maradona' contro il Napoli, dove il tecnico Massimiliano Allegri non potrà contare su Adrien Rabiot e Weston McKennie.