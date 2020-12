Juve-Napoli, accolto il ricorso: restituito il punto e partita da rigiocare

De Laurentiis: “Ottimista che si rigiochi”“Oggi c’era un parterre di gente preparata che aveva studiato le carte e quindi gli avvocati hanno avuto anche un percorso più semplice e più breve. Sono prudentemente ottimista, è stata molto rilevante e trasparente l’interpretazione della Procura generale. Mi aspetto che la gara si giochi e si cancelli un giudizio iniquo. Essendo stato a casa a lungo col covid ho studiato la malattia. Dopo i primi due casi del Genoa, era chiaro che i miei due giocatori contagiati più un membro dello staff avrebbero potuto contaminare altri: per me era una questione di responsabilità, penale e sociale: non potevo disattendere due Asl e fare l’untore della Juve”. Così De Laurentiis dopo il dibattimento al Collegio di Garanzia sul caso Juve-Napoli.

De Laurentiis: “Sconfitte del Napoli non è colpa di Gattuso”

“Le ultime sconfitte del Napoli ci possono stare per lo stato fisico del mio allenatore: me ne dispiace, gli auguro di riprendersi presto. Gattuso ha un problema che gli si ripercuote sull’occhio, deve prendere in continuazione il cortisone: non lo prendeva da 15 giorni e vedeva addirittura doppio. Lui non ha alcun tipo di responsabilità, è un grandissimo esperto di calcio, un grandissimo allenatore: ci dobbiamo augurare che riprenda la stabilità fisica e mentale per portare avanti la squadra”. Lo ha dichiarato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis commentando il momento della squadra dopo le sconfitte contro Inter e Lazio.

Le parole dell’avvocato Grassani

“Sarebbe degno della miglior tragedia napoletana se fosse stato messo tutto in piedi ad hoc. Il Napoli la trasferta la voleva fare, ed è dimostrato dalle documentazioni. La furbata non c’è perché viene bloccata dai provvedimenti amministrativi. Il Napoli non aveva una ragione su un milione per saltare quella gara. La squadra era già pronta a partire”. Questo in sintesi il contenuto dell’arringa dell’avvocato del Napoli Mattia Grassani.

La Procura: “Dalla Corte passo più lungo della gamba”

L’intervento della Procura Generale dello sport: “Come procura in un procedura di questo tipo e come tutori della legalità diciamo che è una vicenda particolare e per il Collegio assolutamente inedita. A nostro parere la Corte d’appello federale ha fatto il passo più lungo della gamba, si parla di giustizia disciplinare e invece qui la giustizia è tecnica. La condotta del Napoli non è rilevante in questo procedimento”.

De Laurentiis: “Volevamo giocare”

“Avevo tutto l’interesse a incontrare Pirlo in quel momento perché era all’inizio della sua carriera da allenatore e dunque poteva anche non portare sul campo una Juventus pericolosa. Il 9 settembre sono risultato positivo al Covid e sono rimasto 40 giorni al letto. Insieme a me sette componenti della mia famiglia. Da questa esperienza ho ben capito la rilevanza e la gravità della pandemia: il senso di responsabilità non può far incorrere un imprenditore come me nel penale né contraddire il sociale. Se il Napoli, contravvenendo a istanze ben precise delle Asl, avesse preso l’aereo e fosse andato a Torino, cosa avrebbero fatto gli altri napoletani in quel momento? Per questo ho ritenuto di dovermi attenere nel dettaglio alle previsioni”. Lo ha dichiarato De Laurentiis al termine dell’udienza davanti al Collegio di Garanzia dello Sport.

Arriva De Laurentiis

Prima di entrare il presidente del Napoli, Aurelio Del Laurentiis, ha detto: “La sentenza entro stasera? Direi di sì. Per il resto meglio non dire nulla perché ora non avremmo argomenti”.