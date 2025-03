Juve esonera Thiago Motta, Tudor è il nuovo allenatore

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Juventus annuncia l'esonero dell'allenatore Thiago Motta e ufficializza l'ingaggio di Igor Tudor. Il tecnico croato guiderà la formazione bianconera nelle ultime 9 giornate di campionato di Serie A. Dopo 29 giornate, la Juventus è quinta in campionato con 52 punti, ad una lunghezza dal quarto posto che è occupato dal Bologna e che vale la qualificazione alla prossima Champions League. La formazione torinese è reduce da due pesantissime sconfitte in campionato: negli ultimi 2 match con Motta in panchina, la Juve ha perso 4-0 contro l'Atalanta in casa e 3-0 sul campo della Fiorentina. La stagione bianconera è naufragata anche in Champions League, con l'eliminazione nei playoff contro il Psv Eindhoven, e in Coppa Italia, con il clamoroso k.o. ai rigori contro l'Empoli nei quarti. "Juventus FC comunica di aver sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Thiago Motta e tutto il suo staff per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione, augurando loro il meglio per il futuro", si legge nella nota del club. "Juventus FC comunica inoltre di aver affidato la guida della Prima Squadra Maschile a Igor Tudor che domani dirigerà il primo allenamento", aggiunge la società bianconera senza fornire indicazioni sul contratto di Tudor, ingaggiato come 'traghettatore' fino al termine della stagione. —[email protected] (Web Info)

