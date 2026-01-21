Juve-Benfica, Pavlidis scivola sul dischetto e sbaglia rigore. Cos’è successo

(Adnkronos) – Clamoroso errore dal dischetto di Vangelis Pavlidis in Juve-Benfica di oggi, mercoledì 21 gennaio, in Champions League. Al minuto 80 Bremer colpisce in ritardo Barreiro in area, dopo essersi fatto anticipare, e l’arbitro decide per il calcio di rigore in seguito a revisione Var. Sul dischetto va il centravanti greco, che però al momento della conclusione scivola in maniera incredibile e tira diversi metri fuori, alla destra di Di Gregorio. Un episodio da non credere, che ricorda quanto accaduto a John Terry, ex difensore del Chelsea, nella finale di Champions League del 2008 contro il Manchester United.

Redazione

I nostri interlocutori sono i giovani, la nostra mission è valorizzarne la motivazione e la competenza per creare e dare vita ad un nuovo modo di “pensare” il giornalismo. redazione@ilmonito.it