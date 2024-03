2 minuto di lettura

“Cerco la verità. Il pubblico non va al cinema per vedere te, ma per trovare se stesso.”

E il pubblico la ama perché lei è la migliore attrice della sua generazione.

Julianne Moore è bellissima, anticonformista, creativa, brillante.

Soprattutto veritiera.

Nei thriller smuove la volontà di esorcizzare la paura. Quella paura che esula dall’esibizione del crimine e serpeggia come un’ombra, una minaccia, riuscendo a rendere dei thriller un capolavoro. Perché questo genere di film esige attori di un certo calibro ed è il motivo per cui ne esistono veramente pochi e se ne fanno sempre meno. Perché? Perché è molto difficile indagare sulla psiche umana, le aspettative si fanno sempre più ambiziose.

Allora che si fa? Passiamo in rassegna ogni film in cui c’è lei e vediamo che sono tutti meritevoli di attenzioni particolari e di applausi. Si esulta per Julianne Moore e si prende a raccontarlo a chiunque, a destra e a manca “Hai visto quel film con la Moore? Guardalo!” Come May December, tipico melodramma psicoanalitico diretto da Todd Haynes dove l’altra protagonista è Natalie Portman.

Nella miniserie Mary & George del 2024 dove magneticamente realizza o quasi i suoi scopi.

Eccellente nel ruolo di Clarice Starling, in Hannibal dove la tensione è a mille quando si ritrova al telefono con Antony Hopkins (Hannibal Lecter).

A me è piaciuta tantissimo nel ruolo della dottoressa Anne Eastman ne Il Fuggitivo, capolavoro cinematografica con Harrison Ford e Tommy Lee Jones.

Commedie romantiche in cui la dolcezza la rende irresistibile. E con Pierce Brosnan in Laws of Attraction – Matrimonio in appello? Dolcissima!

Insomma tantissimi film per questa rossa che incanta il pubblico con la sua classe e la sua bravura.

Ed appunto la classe e l’eleganza che hanno impresso in più generazioni di donne il sogno di poter essere lei a passeggio sulla 5th Avenue…

Julianne Moore è nata a Fort Bragg, il 3 dicembre 1960.

“Ritenuta una delle migliori attrici della sua generazione, è stata candidata cinque volte all’Oscar, vincendolo nel 2015, e si è aggiudicata anche tre Golden Globe a fronte di dieci candidature, un Premio BAFTA, due Screen Actors Guild Awards, due Critics’ Choice Awards e due Premi Emmy; inoltre è la seconda attrice donna nella storia (dopo Juliette Binoche) ad aver completato la cosiddetta “tripla corona europea della recitazione”, ad essere cioè stata premiata a tutti e tre i principali festival cinematografici europei: l’Orso d’argento al Festival di Berlino, un Prix d’interprétation féminine al Festival di Cannes e due Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile alla Mostra del cinema di Venezia.” Wikipedia

Le sue passioni sono la politica, la buona tavola, il mare e la moda.

Accanita lettrice, fervente cattolica e tifosa del Milan.