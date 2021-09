Josi Della Ragione a Volla a sostegno della lista FreeVolla

Condividi

Volla, 17 Settembre – Il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione sarà a Volla per sostenere la lista FreeVolla che andrà in coalizione col centrosinistra con Giuliano Di Constanzo sindaco in occasione delle prossime elezioni amministrative. L’incontro pubblico si terrà Domenica 19 Settembre alle ore 10:30 in Via Famiglietti 40 presso una attività di ristorazione, “Yugo sushi fusion experience”. All’evento parteciperanno anche i candidati di FreeVolla, la compagine che ha aderito al movimento politico fondato dal giovane primo cittadino flegreo. Garantita inoltre la presenza del candidato per la fascia tricolore Giuliano Di Costanzo.

“Siamo onorati – dichiara Ciro Petrazzuolo, candidato e animatore della lista FreeVolla – di avere Josi con noi in Città. La sua storia personale, il suo modello amministrativo sono stati per noi fonte di ispirazione. Per questo motivo abbiamo aderito con convinzione alla rete dei Comuni Free. Mi auguro che anche a Volla possa realizzarsi un concreto e reale cambiamento sull’esempio di Bacoli, laddove un gruppo di cittadini attivi è stato capace di trascinare, con impegno e abnegazione, una comunità intera grazie alla partecipazione dal basso.”

Il movimento politico, nato da appena un anno, sarà impegnato anche a Melito con la lista FreeMelito in appoggio alla candidata a sindaco di centrosinistra Dominique Pellecchia. Si voterà Domenica 3 e Lunedì 4 Ottobre.

