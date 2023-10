Jean Claude della Gialappa’s presenta al Palazzo Reale di Napoli il suo libro “Un luogo sicuro”

Condividi

L’attore Marcello Cesena sarà intervistato dal direttore del Premio Elsa Morante Tiuna Notarbartolo e dal direttore del Centro Produzioni Rai di Napoli Antonio Parlati.

NAPOLI. Coinvolgente e intensa la quarta intervista che Il Premio Elsa Morante terrà nell’ambito del Campania Libri Festival. A discutere con il direttore del Morante Tiuna Notarbartolo e con il direttore del Centro Produzioni Rai di Napoli Antonio Parlati, il comico Marcello Cesena, per tutti gli amanti della comicità conosciuto come Jean Claude della Gialappa’s band. Venerdì 6 ottobre alle ore 16,00, presso il Teatrino di Corte del Palazzo Reale di Napoli, Marcello Cesena presenta il suo libro “Un luogo sicuro“, pubblicato da pochi mesi dalla Sperling & Kupfer. Questa volta l’attore, sceneggiatore e comico è passato al genere thriller per la sua prima opera letteraria. Ѐ la storia di due donne. Geneviève, regista cinematografica di grande successo, dal carattere duro e impulsivo e Azadeh, giovane profuga fuggita dagli orrori di un Paese in guerra. Le strade che hanno percorso non potrebbero essere più distanti. Eppure il filo rosso del destino le unisce nel più inaspettato dei modi: durante un funerale, in una cittadina lontana da Parigi Geneviève, cacciatrice di storie, scorge Azadeh e rimane ipnotizzata dalla bellezza e dal pianto della giovane, accompagnata da un bambino.

La regista la cerca nuovamente, la incontra e decide di fermarla per conoscerla e scoprire cosa si cela dietro la disperazione che ha negli occhi. Tra le due nasce un rapporto sorprendente, fatto di solidarietà e di calcolo, in un delicato equilibrio che si alimenta di ricordi terribili. E sarà proprio la storia di Azadeh, tormentata e straziante, lontana eppure vicina, raccontata in un luogo sicuro, a legare per sempre le loro vite.

L’organizzazione del Morante, guidata da Tiuna Notarbartolo, si avvale del coordinamento di Iki Notarbartolo, delle bellissime immagini grafiche di Umberto Amicucci e dell’ufficio stampa Pem, con Lisa Terranova e Gilda Notarbartolo, Raimondo Miele alle Relazioni Istituzionali.

Partner di queste giornate, in cui è vincente la sinergia tra Premio Elsa Morante, Fondazione Campania dei Festival e Regione Campania, sono la Rai di Napoli, nell’anno del suo sessantesimo anniversario, il Grand Hotel Oriente, vero e proprio rifugio delle star, il ristorante Al 53, che racconta Napoli attraverso l’arte culinaria, e la Giannini Editore.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero.