Jannik Sinner parteciperà al torneo Atp Masters di Montecarlo

Jannik Sinner sarà in campo al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo, in programma sui campi in terra battuta del Principato dal 5 al 13 aprile. A dare l'annuncio l'account Instagram del torneo monegasco che commentando una foto sorridente del numero uno del mondo ha scritto su una story: "Questo sorriso è lo stesso che abbiamo noi quando pensiamo che ti accoglieremo tra meno di due mesi". Montecarlo è il primo appuntamento sulla terra rossa europea in primavera e apre la strada agli Internazionali d'Italia, che si giocano al Foro Italico di Roma dal 7 al 18 maggio. Sinner, che ha iniziato il 2025 trionfando agli Australian Open per il secondo anno consecutivo, ha rinunciato a difendere il titolo nel torneo Atp di Rotterdam, che si è chiuso oggi 9 febbraio con il successo dello spagnolo Carlos Alcaraz. Il numero 1 del mondo tornerà in campo nel torneo Atp di Doha, in programma in Qatar dal 17 febbraio. A marzo, inizia invece la stagione sul cemento americano. Sinner sarà in tabellone nel Masters 1000 di Indian Wells, in programma dal 5 al 16 marzo. —[email protected] (Web Info)

